Esport, música i un sopar popular animaran la Festa Major de Vilamalla

Amb un pregoner que es manté sota secret i el llançament del xupinasso, que va camí de convertir-se en tradició, s’obrirà, aquest divendres a les set de la tarda, la festa major de Sant Gil de Vilamalla. L’inici de la festa es farà al bell mig del cor del poble, la plaça de l’Ajuntament. Una festa que s’allargarà durant tres dies amb propostes lúdiques pensades per a tots els públics, però posant èmfasi en els infants i els joves, tal com reconeix la regidora de Festes, Laura Felgueras. De fet, el mateix divendres, a les vuit del vespre, ja s’ha previst per animar a aquest sector una discomòbil i Festa Holi.

Les activitats esportives marcaran la segona jornada de la festa, dissabte, fent visible com a Vilamalla es practiquen durant l’any uns quants esports. Així, al matí, a la zona del pavelló, tindran lloc les finals del torneig de pàdel i un partit de futbol que posarà entre les cordes a solters i casats i que organitza el Club de Futbol Vilamalla. També un taller de defensa personal que, destaca la regidora, imparteixen veïns del poble. Ja a la tarda, a partir de les quatre i al camp de futbol, s’ha optat per una proposta, l’humor amarillo, consistent en tot de proves divertides, que unifica petits i grans.

El dissabte es tancarà amb un sopar popular a la plaça de l’Ajuntament amb un menú molt complet a 12 euros per als empadronats i 18 per als no empadronats. Els infants fins a set anys, que tenen un menú propi, el preu s’abaixa fins als 5 euros. Per assistir-hi, cal abans adquirir el tiquet, ja que les places són limitades. Es pot fer fins aquest dimarts 27 d’agost al mateix edifici de l’Ajuntament. Aquest àpat col·lectiu s’ha volgut amenitzar amb bona música, la del grup de versions Popurris Band format per Paula Sutil, Miguel Trujillo, Jose Galdrán, Narcís Cadena i Ramonet Reche. Popurris Band interpreta barreges impossibles dins d’un mateix popurri per no parar de ballar: des de la cançó de l’estiu, rumbes, el millor del pop i rock català actual i dels 90, les cançons més frikis, melodies d’anuncis, pop i rock espanyol, reggae i ska a dojo, reggaeton, rock urbà fins a bandes sonores de sèries de televisió immortals. L’última jornada, diumenge, està molt pensada per al públic de més edat, amb l’ofici solemne amb concert de la coral local a l’església, vermut popular, sardanes amb La Principal de Cassà i ball de fi de festa amb el grup Dolce Vita, a la plaça de l’Ajuntament.

Implicació de les entitats

Laura Felgueras destaca la voluntat que han tingut per implicar a les associacions locals amb l’objectiu «que es faci xarxa». Així, per exemple, la barra de la festa la porta l’associació de joves, tot i que el servei anirà a càrrec de la Comissió de Festes.