Camallera estrena una festa musical per als més petits i celebra vint anys de la baixada de carros

Els veïns de Camallera ja es preparen per celebrar, des d’aquest divendres i fins diumenge, la festa major d’estiu. Una cita que esperen amb ganes, reconeix l’alcalde Esteve Gironès, i que enguany estrena proposta en substitució de la festa de l’escuma que, davant la sequera, no es fa: un espectacle infantil musical participatiu, una mena «de discomòbil» batejat com Festa per Xics. L’acte es farà dissabte a les cinc de la tarda, precedint la tradicional i molt esperada baixada de carros que enguany celebra vint anys d’existència.

Esteve Gironès assegura que, sota el seu parer, la baixada de carros és un dels actes «més divertits» del cartell, obert a tothom i que aconsegueix «portar molta gent, no només del municipi sinó també de fora». La ruta que enfilen els carros, construïts sota la única premissa que «tinguin rodes i volant», és un tram de baixada que va de la plaça de l’Església a l’estació de trens. «La gent que ve i els que participen s’ho passen molt be», es referma l’alcalde qui, al mateix temps, també exalça del programa el sopar popular que es fa divendres a dos quarts de deu del vespre i que té la virtut d’aplegar més de quatre centes persones, quasi la meitat del poble, a la plaça. Un àpat col·lectiu, a base de botifarra i pa amb tomàquet, que es converteix per als veïns «en una oportunitat de trobar-se tots un dia a l’any». Val a dir que per als empadronats del municipi el sopar és gratuït, però també resta obert als residents, per 5 euros, i als visitants, per 10 euros.

La festa d’estiu, però, arrenca divendres una mica més aviat, a les set de la tarda, amb la presentació a la Casa de Cultura, ubicada al cinema Sonora, del llibre Fugint dels camps de blat amb el que l’escriptora Mercè Saurina va guanyar el premi Just M. Casero. Després de la botifarrada, els assistents podran gaudir d’una cantada d’havaneres a càrrec del grup Arrels Escalenques.

La festa major, però, vol donar sortida a tots els interessos i, per tant, dissabte s’ha previst un servei de food trucks per sopar amb ambientació musical i una nit jove amb Nou Màgics . L’alcalde argumenta que el programar aquest grup de versions no és casual sinó que busca fer més inclusiva la celebració, «que a tothom li pugui agradar». I, per tancar la vetllada, hi haurà Dj Kurba.

Dues sardanes molt emotives

El diumenge es concentren els actes tradicionals amb la missa al matí i, a les cinc de la tarda, les sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. D’aquesta audició, Esteve Gironès remarca l’emotiva interpretació que es farà de dues sardanes: Camallera de Ramon Rosell i Sardana d’en Roca de Joaquim Hostench dedicada al veí Joan Roca «que havia ensenyat a molta gent a ballar sardanes». Diumenge també es viurà l’inici de temporada amb un torneig entre el Club Fútbol Camallera, que va quedar campió de Quarta Regional, amb el P.E. Montagut i Unió Esportiva Jafre. La festa es tanca amb un concert i ball amb Sharazan, com cada any, ja que la cantant, Marise, és filla del poble.