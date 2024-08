La Festival Chamber Orchestra of Europe actua a l’església de Sant Pere de l’Escala

La Festival Chamber Orchestra of Europe presenta un programa eclèctic amb joies musicals de diversos estils i gèneres. La proposta, que es fa aquest divendres a les nou del vespre a l’església de Sant Pere de l’Escala, s’inclou dins el cicle Clàssics L’Escala-Empúries de l’associació cultural Pau Casals.

Totes les peces que integren el repertori resten unides per un mateix concepte: que la bona música no envelleix mai i que, sigui quina sigui l’època que ha vist néixer cada gènere, la música traspassa generacions per a convertir-se en patrimoni de tots. Sota aquesta premissa interpretaran peces de Mozart, Haydn i Gluck fins als Beatles, E. Presley i Morricone. També obres destacades d de la música popular en versió orquestral: Day Tripper dels Beatles, Can’t help falling in love d’Elvis Presley i G. Weiss i California Dreaming de The Mamas & Papas i J. Phillips.

La Festival Chamber Orchestra of Europe, dirigida i fundada per Horst Sohm, està integrada per músics de l’Orquestra de Cambra de París, l’Orquestra de Cambra Johann Strauss i d’altres formacions simfòniques, tant de l’Estat espanyol com de la resta del continent. Cal destacar que el grup ha actuat per Europa, Àsia i Amèrica. A l’Escala Bartolomé Fromm serà el violoncel solista i Johanna Röhrig, violí solista. Les entrades es poden adquirir en línia o en efectiu a la taquilla el dia del concert.