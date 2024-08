31 FAM i Lia Jensen obren les barraques de Roses 2024: qui actuarà els pròxims dies?

Lia Jensen i 31 FAM van donar el tret de sortida ahir als concerts de barraques de la Festa Major de Roses per on aquest dimecres s'espera als Catarres, Les que Faltaband i DJ Gsensation.

31 FAM durant el concert a les barraques. / Ajuntament de Roses

Cinc dies ininterromputs de concerts a càrrec de deu formacions musicals és la proposta del departament de Festes per a l’espai de Barraques de la Festa Major de Roses d’enguany. Als concerts de dimecres els seguiran els de The Covers Band i Serial Killerz (15 d’agost); els 40 on Tour (16 d’agost); i, tancant la present edició, Les Testarudes i Pelukass (17 d’agost).

Lia Jensen actuant dimarts a Roses. / Ajuntament de Roses

Com en edicions anteriors, la programació de concerts es complementa amb el servei de bar i restauració que ofereixen les colles de Carnaval de Roses.

Parc aquàtic i cucanyes al mar

La programació de la Festa Major de Roses s’allargarà fins al 18 d’agost, amb una quarantena d’activitats. Entre les novetats d’aquesta edició, es troben la instal·lació d’un Parc Aquàtic de Mar a la platja de Roses els dies 16 i 17 d’agost, la recuperació del tradicional joc ‘Cucanyes al mar’ dinamitzada per l’associació Joventut Rosinka (17 d’agost), o la representació de la comèdia M’entens o tho explico? al Teatre Municipal, també el 17 d’agost. L’endemà, dia 18, l’escenari instal·lat a la plaça de l’Església oferirà l’oportunitat a qui ho desitgi de mostrar el seu talent artístic (música individual o en duet, poesia, etc.) amb l’activitat ‘Micròfon Obert’,

La programació manté actes tradicionals com les matinades i cercaviles de gegants, l’acte de lliurament de la Dracma de Plata de Roses, correfoc, fires d’atraccions, concurs de sardanes, balls populars... i, tancant la festa, el 18 d’agost, l’espectacular Castell de Focs Artificials sobre la badia.