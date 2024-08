Música, sardanes i actes infantils ompliran tres dies de festa major a Sant Llorenç de la Muga

Sant Llorenç de la Muga obre aquest divendres 9 d’agost la festa d’estiu amb activitats infantils, com les cucanyes a les 9 del matí i festa de l’escuma a la tarda. La nit serà el moment per als més joves que podran gaudir a la plaça Carles Camps d’una gran festa musical amb els grups Blue Duck, Serial Killerz i Dj. Ryna.

L’endemà, el dissabte 10 d'agost, continua la programació festiva amb algunes de les propostes més populars com la cercavila amb les autoritats, davant l’ajuntament i pels carrers del poble, l’ofici solemne al migdia, i vermut popular i ballada de sardanes amb la cobla Els Rossinyolets a partir de la una a la plaça Carles Camps. La mateixa formació tornarà a oferir una nova ballada de sardanes a dos quarts de set de la tarda, a la plaça Carles Camps i la jornada es tancarà a les deu del vespre amb el concert de Northern Cellos, ball amb la Betty Orquestra i Djs’s residents al mateix escenari. Entremig de la jornada arriba el partit de futbol de festa major entre el F.C. Sant Llorenç de la Muga i el C.F. L’Armentera, al camp municipal de futbol Quim Juanola.

Els actes festius continuen diumenge amb la festa de la Societat La Fraternal de Sant Llorenç de la Muga. Els actes més populars de la celebració arrenquen a tres quarts de dotze del migdia amb la cercavila de les autoritats, en aquest cas a la Societat La Fraternal i tot seguit missa en honor a Sant Cosme i Sant Damià a l’església. La cercavila recorrerà els carrers del poble a partir de dos quarts d’una del migdia i a la una es farà el tradicional vermut per a les sòcies i socis a la Societat així com la ballada de tres sardanes amb la cobla La Principal d’Olot, a la plaça Carles Camps. La festa ultima els darrers actes: una ballada completa de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera a la plaça Carles Camps a dos quarts de set de la tarda i cantada d’havaneres amb el grup Norai per posar punt final.