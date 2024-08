La Basílica de Santa Maria, a Castelló, acull el virtuosisme del guitarrista Rafael Aguirre

La Basílica de Castelló d’Empúries acull aquest dimarts 6 d’agost, a les nou del vespre, el recital del guitarrista Rafael Aguirre (Màlaga, 1984) dins el Mediterranean Guitar Festival. Aguirre actua a Castelló per primera vegada, després d’haver actuat en algunes de les millors sales del món com ara el Carnegie Hall de Nova York, el Concertgebouw d’Àmsterdam, el Konzerthaus de Viena, la Sala Tchaikovsky de Moscú, el King’s Place de Londres o el Teatro Real de Madrid o el Palau de la Música Catalana, a Barcelona.

En una entrevista recent publicada en aquest setmanari, el guitarrista avançava que aquest concert a la Basílica serà «com un viatge que passarà per Leipzig, i després el Paraguai, Montevideo, l’Havana i Mallorca on va viure Chopin, a Valldemossa». En aquest sentit, l’artista té previst interpretar obres clàssiques com la ben coneguda Chacona de Bach i alguna peça de Chopin; no faltaran obres flamenques del mestre Paco de Lucía o llatinoamericanes com Alma llanera o Granada del compositor mexicà Agustín Lara.

Les entrades per gaudir d’aquest concert, que van dels 12,50 als 20 euros, es poden aconseguir a través del del festival (mediterraneanguitarfestival.com) o aquest dimarts de concert, a la mateixa Basílica de Santa Maria.