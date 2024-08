La 46a Cantada d'Havaneres de l'Escala omple la Platja de gom a gom

La 46a Cantada d'Havaneres de l'Escala va omplir, aquest dijous, la Platja de gom a gom. Milers de persones ocupaven la sorra de la platja i el seu entorn, així com les cadires que s'instal·len a la zona de la Riba. També seguien les actuacions des del mar un nombrós grup d'embarcacions.

Boira, Barcarola i Arjau eren els grups convidats enguany a un dels esdeveniments més multitudinaris de l'estiu a la vila marinera. Els tres conjunts van anar intercalant les seves actuacions fins al moment àlgid de la nit, quan tots els grups pugen junts a l'escenari per a interpretar El meu avi, La bella Lola i El cant dels Segadors, amb el qual cada any es clou la Cantada. Aquest any la presentadora de l'esdeveniment ha estat l'actriu Cristina Brondo.

La cantada està organitzada per la Penya Blaugrana de l'Escala amb el suport de l'Ajuntament de l'Escala.