El festival Sons del Món de Roses engega motors amb David Bisbal, Antònia Font, Sergio Dalma i Oques Grasses

Després d’un primer tast del festival Sons del Món per alguns cellers de l'Alt Empordà, el plat fort arriba aquesta setmana quan s’obre la veda dels grans concerts a l’escenari principal, la Ciutadella de Roses, de la mà d’alguns dels artistes més esperats. Qui dona el tret de sortida aquest dijous no és cap altre que David Bisbal, que desembarca a Roses per presentar el seu darrer i vuitè disc, Me siento vivo, en la que serà la seva única actuació a comarques gironines aquest estiu. Les noves cançons del cantant d’Almeria passegen per ritmes sorprenents i innovadors com el so dels vuitanta, el pop llatí, la batxata, la música disco i les grans balades atemporals.

L’endemà divendres ja serà el torn d’Antònia Font i com a teloner de luxe, al Village, un altre mallorquí, Tomeu Penya. Dissabte, l’escenari principal l’omplirà el cantant de Sabadell, Sergio Dalma, qui arriba al festival per a presentar les cançons del seu nou disc d’estudi, Sonríe porque estás en la foto, així com les que l’han acompanyat al llarg de la seva carrera. En aquest nou treball, Sergio Dalma celebra amb vitalitat i alegria la seva impressionant trajectòria musical i el resultat és un so fresc amb aires dels anys vuitanta, molt contagiós, un registre en el qual l’artista català se sent còmode, tot i no deixar de banda les seves balades marca de la casa.

Sergio Dalma. / ACN

El cap de setmana es tanca diumenge amb una doble actuació, la d’Oques Grasses i Maria Hein. Després d’acomiadar-se dels escenaris a principis de 2023 i omplir un Palau Sant Jordi batent rècords d’assistència, Oques Grasses s’apropa al festival empordanès amb el seu sisè disc, Fruit del deliri. El concert que ofereixen diumenge a Roses, amb totes les entrades exhaurides, arriba precedit de moltes altres actuacions en les quals també s’ha penjat el cartell de Sold Out. Val a dir que aquest concert a la Ciutadella és l’únic que faran Oques Grasses a la Costa Brava aquest estiu. Acompanyant al grup destaca la presència de la cantant mallorquina Maria Hein, una de les artistes revelació del moment. Després de la bona rebuda que va tenir el seu àlbum de debut, la de Felanitx presenta el seu segon disc, Tot allò que no sap ningú, un pop més electrònic i experimental, dins la gira Papallones Tour.