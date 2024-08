El Mediterranea Festival de Roses celebra aquest dissabte la seva 8a edició amb 20.000 assistents

Els organitzadors de Mediterranea Festival tornen a escollir Roses i celebraran, aquest dissabte 3 d'agost, la 8a edició del festival. Amb caps de cartell com el porto-riqueny Anuel AA o JC Reyes, entre més de 50 artistes, el festival bat rècord d’assistència, amb més de 20.000 persones que passaran pel seu recinte situat als afores de la vila.

Anuel AA és reconegut en l’àmbit internacional com una icona de la música llatina. En llançar el seu àlbum 'Real hasta la muerte', es va posicionar en els primers llocs en les plataformes digitals. L'any 2018 va ser l'artista més vist a YouTube a escala global durant més de 26 setmanes consecutives, i l’any 2019 va guanyar el seu primer Premi “Lo Nuestro” com a Artista Revelació. L’artista ha estat nominat també a múltiples premis internacionals, d’entre els quals destaquen els Billboard, els Latin Grammy, Premios Juventud o Premios Tu Música Urbano. També té col·laboracions amb artistes tan internacionals com Daddy Yankee, Karol G, Ozuna o J Balvin, entre d’altres.