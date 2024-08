La festa major de Mollet de Peralada celebra els deu anys de la Mulassa

La festa major d’estiu de Mollet de Peralada arriba, com sempre, el primer cap de setmana del mes d’agost i, enguany, se celebraran els deu anys de la Mulassa, que comptarà amb una festa aquest dissabte, a les nou del vespre, prèvia al correfoc pel poble i el concert amb el grup Removida i versions dels anys 80. La Mulassa és un dels emblemes de Mollet que ha estat l’ambaixadora de les festes populars on ha participat, aquí i a fora de la comarca. De fet, l’associació La Mulassa-Amics de Mollet organitza la festa major al costat de l’Ajuntament molletenc.

La festa major de Mollet de Peralada, de fet, començarà divendres al vespre amb un «remember party» dels anys vuitanta i noranta, mentre que el dissabte a la tarda estarà dedicat als més joves, que comptaran amb el primer Campionat de ping-pong al Centre Cívic, atraccions infantils a la pista exterior i la tradicional Festa de l’Escuma per completar la jornada infantil.

Per acabar, el diumenge hi haurà missa solemne a l’església, atraccions infantils, paint ball per a adults i, també, sardanes amb la cobla castellonina Rossinyolets, acompanyats per l’esbart Nova Dansa del Casino Menestral Figuerenc.

«Normalment, la festa major és per al gaudi de la gent del nostre poble. Fem alguna cosa perquè la mainada en pugui gaudir i no busquem tradicions per a la gent de fora», explica l’alcalde de Mollet de Peralada, Alfons Vilanova, el qual recorda que aquest municipi disposa d’una baixa població, que és de 215 habitants.