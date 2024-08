Cap de setmana de gresca a Vila-sacra amb la Festa d’Estiu

La Festa d’Estiu de Vila-sacra tindrà lloc el cap de setmana del 3 i 4 d’agost, i reunirà activitats per a totes les edats. Començarà a les sis de la tarda de dissabte amb una plantada de gegants, a càrrec dels geganters de Garriguella. La plantada estarà acompanyada d’una cercavila amb els Capgrossos de Vila-sacra, que comptarà amb un grup de grallers i tabalers. A dos quarts de set, al Parc del Rentador, hi haurà una festa infantil amb inflables i, a les vuit, una Festa Holly. Per acabar el dia, a dos quarts de dotze, començarà la «Nit de gresca». La vetllada estarà carregada de música, amb el grup de versions Somboits i els DJs Àngel Varone i 4444. Aquestes actuacions musicals s’emplaçaran al pati de les Antigues Escoles.

El diumenge, els actes començaran a l’esglés de Sant Esteve, a les 12 del migdia. Allà se celebrarà un ofici solemne amb l’acompanyament de la coral local Veus Blanques. Finalment, els últims actes s’iniciaran a partir de les sis de la tarda al pati de les Antigues Escoles. Començaran amb una ballada de sardanes i acabaran amb un concert i un ball. Tota la música anirà a càrrec de la Cobla-Orquestra Costa Brava. A més, durant el concert hi haurà servei de bar.