La Platja de l’Escala vibrarà amb la cantada d’havaneres

«Sempre ens han dit, tant espectadors com grups que actuen, que aquesta és una de les millors cantades d’havaneres del país i això és un motiu per estar contents». Qui així s’expressa és David Falgàs, president de la Penya Blaugrana, entitat que co-organitza, juntament amb l’Ajuntament de l’Escala, any rere any, aquesta tradicional cita musical, un dels actes més multitudinaris que es fan a l’estiu al poble i que pot arribar a congregar entre set i vuit mil persones a la Platja. La proposta, que enguany conduirà, per primer cop, l’actriu Cristina Brondo, substituint al periodista Espartac Peran, es fa aquest dijous a les deu del vespre. Els grups que han estat convidats a actuar-hi són Boira -que venen per primer cop, Barcarola i Arjau.

Que en aquests quaranta-sis anys d’història, la cantada de l’Escala ha anat agafant prestigi i solera -tenint en compte que la de Calella és la més mediàtica- és que els mateixos grups són els que es posen en contacte amb els organitzadors «perquè els interessa venir». Ells, però sempre fan una selecció «intentant escollir formacions punteres, amb un cert nivell». Ho fan, a més, a un any vista, per garantir que vinguin els escollits. Prèvia la cantada, el segon dissabte de juliol, es fa habitualment l’anomenada Cantadeta, també organitzada per la Penya, que enguany va perillar, per qüestions pressupostàries, i que va caldre canviar de format, passant de dos grups a un, i del port d’en Perris a la Punta. Aquest trasllat, tot i perdre l’encant de l’espai del port, va millorar sensiblement la comoditat dels espectadors. «Estem molt contents amb el canvi d’ubicació, almenys així ens ho ha fet saber la gent, però l’any vinent tenim el compromís de tornar al format original tot i que l’espai ja es veurà», explica Falgàs.

El grup Arjau. / @ARJAU

La gran Cantada, que es viurà dijous i és d’accés gratuït, té els seus orígens en una iniciativa d’homenatge a un membre del futbol local. Amb el lapsus d’un any, la iniciativa es va recuperar fins el dia d’avui que és ja un esdeveniment social i cultural que gaudeix tant els veïns de l’Escala com visitants de la resta del país que disposen de segona residència o estan passant les vacances. També els estrangers que fan estada aquests dies al poble i que, reconeix David Falgàs, se sorprenen gratament amb la proposta. Més encara quan veuen com s’elabora el cremat, o rom cremat, la reconfortant beguda a base de rom originària de la Costa Brava, indispensable per amenitzar qualsevol cantada d’havaneres una nit d’estiu. Per accentuar el moment de l’elaboració, que és molt vistós amb la flama i el foc, es tanquen tots els llums de l’espai. Cal dir que el cremat el fan alguns integrants de la Penya en dues zones diferenciades de punts de venda: a la Riba i al Passeig.

El grup Boira. / @Boira

Els assistents a la cantada poden seguir-la asseguts a la sorra ja sigui amb les cadires que es portin de casa o estirats sobre una tovallola. Hi ha la possibilitat, però de fer-ho més còmodament i és des de la zona de la Riba on l’organització instal·la aproximadament unes set-centes cadires. Aquest espai, però és de pagament: per 5 euros es té dret a la cadira i un got de cremat. Des de l’any passat, a més, les cadires es poden reservar en línia a través de les xarxes socials de la Penya Blaugrana -Facebook i Instagram- una decisió que ha ajudat a «eliminar les cues» que es feien habitualment.

Barcarola. / @Barcarola

Allò que sí que no es podrà adquirir aquest any és la cuca de llum que servia per acompanyar amb llum algunes de les havaneres més emblemàtiques. Després d’un temps meditant-ho, la Penya ha decidit eliminar-la «perquè no era prou lluminosa i no s’apreciava molt» tot i que estudiaran buscar un substitut en pròximes edicions.

Efectes econòmics

Els efectes econòmics de la cantada són evidents. El gruix de visitants que atrau es copsa tot aquell dia. Els pàrquings, els carrers, les terrasses i els restaurants s’omplen de gom a gom. I perquè tot flueixi bé, tant la Policia Local, Protecció Civil i la brigada municipal es coordinen. «La cantada porta molt d’enrenou i una feina tot un any, però la repercussió que té és un bon motiu per estar orgullosos», assenyala Falgàs. En aquest sentit, l’alcalde Josep Bofill confirma que es tracta «d’un element destacat de l’aposta del municipi per la seva projecció a través de la cultura i el patrimoni».