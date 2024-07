Fortià farà pujar el termòmetre durant la festa de Sant Cels

Fortià es vesteix aquesta setmana les seves millors gales per donar la benvinguda a la festa de Sant Cels, la festa gran, la que, els darrers anys i amb els canvis de costums, ha anat agafant volada per damunt de la d’hivern, creixent tant en dies -es fa de dimarts a diumenge– com en varietat i qualitat amb l’objectiu, explica el regidor de Cultura, Pol Meseguer, de «generar un sentiment de festa entre els veïns», molts dels quals es converteixen en protagonistes i poden mostrar la seva faceta com a creadors. És el cas del trio de flauta, viola i piano, amb les fortianenques Sabina Ayats i Cristina Granero, que actuen dimecres, a dos quarts de nou del vespre, omplint l’església parroquial de música clàssica interpretada sota la llum de les espelmes.

Aprofitant la festa major, el consistori anima a la solidaritat programant una donació voluntària de sang, dimarts, de cinc de la tarda a les nou del vespre, al Centre Agrícola Social. «S’havia perdut durant molts anys i en recuperar-la ens hem implicat força donant-li visibilitat i ha donat resultats», assenyala Meseger. Si dimecres l’opció és musical, dijous es presenta a les set de la tarda al Centre Agrícola, el llibre Cançoner de l’Alt Empordà, editat per Liliana Tomàs, i que recupera el patrimoni musical recollit per Joan Tomàs i Lluís M. Millet per vint pobles empordanesos, entre ells Fortià, l’estiu del 1927. «Parlarà de la visita que van fer al poble i de la gent amb la qual van parlar, com l’agutzil, avis o besavis dels veïns actuals», descriu el regidor.

Les sardanes no poden faltar a cap festa major. A Fortià, la cita serà diumenge després de l’ofici. | POL MESEGUER BELL

Per donar el tret de sortida a la part més lúdica de la festa, divendres, a les vuit del vespre, es llançarà el xupinasso i, tot seguit, se celebrarà la Festa Holi, a la plaça de l’Església, que l’any passat va tenir molt èxit entre els joves i el públic familiar. La nit es tancarà amb sessions de Dj’s amb Manel Monsech i Pol Arroyo. Val a dir que hi haurà servei de bar i entrepans.

La trobada de motos Vespa i clàssiques sempre atrau molt d’interès. Es farà als Pradells. | POL MESEGUER BELL

L’endemà dissabte serà una de les jornades més intenses que s’obriran amb el segon torneig infantil de natació, per a infants entre 4 i 12 anys, a la piscina i, tot seguit, una sessió d’aquagym. A les sis de la tarda, el Tercet Sona Bé farà ball i concert al Centre i, a la mateixa hora, els Senyors del Foc impartiran un taller de diables per la mainada a la plaça de l’Església. Tot seguit, aquest mateix públic podrà gaudir de l’espectacle Arzabastayan, de Ruskus Patruskus.

La nit ja pujarà d’intensitat, ja que, després del sopar popular a la plaça de l’Església, els Senyors del Foc oferiran un espectacle pirotècnic i un correfoc a la plaça que es tancarà amb l’actuació de Banda Neón i Dj Funcio. A l’espai no faltarà un Punt Lila. Diumenge serà la jornada més tradicional amb la 21a trobada de motos Vespa i clàssiques als Pradells, ofici, sardanes amb Vila de la Jonquera, vermutada i les havaneres amb Mar d’Amunt.