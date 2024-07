Vuit establiments participen en la ruta Tastajuïga 2024, a Vilajuïga

De tapes per Vilajuïga durant cinc dies, aquesta és la proposta que el municipi ens fa per a l’arrencada d’una Festa Major d’estiu que, programa en mà, s’allargarà fins al diumenge 28 de juliol amb un ampli repertori d’activitats. La ruta Tastajuïga 2024 és l’encarregada d’obrir el calendari festiu a partir d’aquest dimecres, 17 de juliol, fins diumenge. En total, hi participen vuit establiments del poble.

El Tastajuïga d’enguany té horaris i propostes diferents, sempre sota el paraigua del passaport amb vuit tapes i begudes per 18 euros. Uns tiquets que es poden adquirir a l’Ajuntament. El dimecres 17 ja es podran degustar les primeres propostes a la Pujada, al Centre Cívic Racó de la Vila, al Pizza Nobili, en el Tal i Qual, al Xip Xap de la piscina municipal i en el Celler Espelt. A partir de dijous, s’hi afegeix Cal Carboner i divendres arriba el torn de Can Mericanes.

Dinamitzar l’estiu

Amb la ruta gastronòmica, l’Ajuntament ha volgut dinamitzar l’estiu del poble animant una festa major que compta amb nombrosos actes culturals i lúdics. Entre ells, dins de la primera setmana festiva, hi haurà la presentació del llibre Del centro del mundo al ombligo de la luna, de Manel Meléndez. L’acte té lloc a la Biblioteca, aquest dijous, a les set de la tarda. Divendres s’inaugurarà l’exposició Amb els 4 sentits, amb obres de l’escultora Maria Teresa Legarreta. La mostra es podrà veure a les set de la tarda, al centre Cívic, i es pot visitar fins al 22 de juliol, entre les cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre. A les deu, se celebra la caminada nocturna, organitzada per Trail runnig, per a la qual cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.

Dissabte, la cultura torna a brillar amb l’obertura d’una exposició de pintures d’Elena Krudyashova en un local del carrer Figueres a les sis de la tarda. A dos quarts d’onze de la nit, davant l’Ajuntament, hi ha una cantada d’havaneres amb Les Anxovetes. Diumenge arriba el torn de les Píndoles teatrals, amb la plaça 11 de Setembre com a punt de trobada a partir de les set de la tarda. Les entrades valen 5 euros i s’han de comprar a l’Ajuntament. Havent sopat hi ha ball amb Pa d’Àngel davant de l’Ajuntament, a les deu del vespre.