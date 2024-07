La Festa del Carme de Navata multiplica l’oferta d’activitats

Navata ja ha estrenat la programació, un any més, de la Festa Major del Carme. Enguany, la Festa Major durarà tota una setmana, entre el 15 i el 21 de juliol, multiplicant l’oferta d’activitats de l’any passat.

Els actes de la festa han començat el dilluns dia 15 a les cinc de la tarda, amb un taller de capgrossos al Punt Jove del municipi. L’organitza l’empresa local Ventura & Hosta. Allà, tothom que ha volgut ha pogut veure i aprendre com es construeixen aquests ninots de cartró tan típics de les festes catalanes.

El dijous, l’escultor Eudald de Juana i el xef Arnau Triola llegiran el pregó des de l'Ajuntament

La programació continua aquest dimarts 16. A les vuit del vespre, al camp Municipal, es disputa un partit de futbol que enfronta joves contra veterans. Les inscripcions tenen lloc mitja hora abans de l’inici. Una hora més tard, a la zona de petanca, se celebra un torneig de petanca. Les inscripcions s’obren també trenta minuts abans.

El dimecres 17, aquells que van començar a construir els seus capgrossos podran tornar al Punt Jove per pintar-los. L’activitat començarà a les cinc de la tarda. A les set del vespre, els més amants del menjar tindran l’oportunitat d’assistir a una demostració de cuina de festa major al Centre Cívic. Hi participaran Sílvia Massagué, que farà els aperitius; Arnau Triola, que cuinarà les postres, i Jordi Mateu, que s’encarregarà dels caves.

El divendres se celebrarà el 1r campionat de llançament de pinyol d’oliva, amb premi pels guanyadors

La Festa del Carme agafarà encara més força a partir del dijous 18. A les vuit del vespre, se celebrarà el repic de campanes, a càrrec de l’artista Albert Cuevas. Seguidament, l’escultor Eudald de Juana i el xef Arnau Triola llegiran el pregó des del balcó de l’Ajuntament. A continuació, tindrà lloc un txupinasso popular pel poble, acompanyada per una cercavila de capgrossos i gegants pels carrers del poble. A les nou, a l’espai l’Era de l’Obra, hi haurà un sopar popular per a tots els navatencs i navatenques. I per tancar el dia, un joc musical de karaoke.

Divendres 19 s’inaugurarà una activitat ben particular: a dos quarts de nou, se celebrarà el 1r campionat de llançament de pinyol d’oliva, al carrer de la Creu. Aquells que s’atreveixin optaran a guanyar un premi. Després, s’obrirà la programació de nit amb la banda 7 de copes, a dos quarts de dotze, i amb una sessió de DJ, fins a les quatre de la matinada.

El dissabte 20, des de les deu del matí fins a la una del migdia, hi haurà jocs d’aigua a la piscina municipal. Els que vulguin participar-hi, hauran d’adquirir un braçalet a la mateixa piscina durant la setmana. A les cinc de la tarda, al Gorg, la companyia La dona del sac oferirà un espectacle per als més petits. A les set, a l’Era de l’Obra, hi haurà una cantada d’havaneres a càrrec de Llops de Mar. A les onze, un nou concert al mateix espai amb les versions de Tutú-Keké i, finalment, l’actuació del DJ Arroyo.

El diumenge 21 es tancarà la programació. A les deu del matí, s’ofereix una visita medieval amb Roser Raluy i amb l’acompanyament musical d’«Els Remençaires». El punt de trobada és a la plaça Escultor Casamor. A les dotze es commemorarà el tricentenari de les campanes de l’església de Sant Pere. Mitja hora més tard, a la mateixa església, es farà l’ofici solemne amb la cobla Rossinyolets, que després tocaran sardanes a l’Era de l’Obra, on també es farà el vermut de Festa Major. I, per tancar la setmana, el grup Northern Cellos oferirà un concert a l’Era de l’Obra amb violoncels elèctrics i bateria.