Pont de Molins recupera la Festa del Riu amb la desena edició de la Baixada d’Ànecs

Pont de Molins recupera la Festa del Riu el cap de setmana del 20 i 21 de juliol, amb la desena edició de la Baixada d’Ànecs pel riu Muga.

Els actes festius començaran el dissabte al vespre, a les vuit, amb un concert de Jazz a càrrec de la formació NMG a la plaça Nova Harmonia i seguirà l’endemà amb l’inici del mercat d’artesania i tallers i activitats per als més petits. A les 11 del matí arribarà la Baixada d’Ànecs amb la concentració de les andròmines a la plaça Dr. Jordi Cufí i Casellas. Després les embarcacions entraran a l’aigua, acompanyades de música tradicional catalana a càrrec de tres músics locals.

Recuperar una tradició

La Baixada d’Ànecs és una tradició popular que va néixer vint anys enrere a proposta d’un grup de locals, Els Encantats, i que s’ha recuperat per iniciativa dels habitants de Pont de Molins a través de la comissió de festes del poble. Enguany l’Ajuntament s’ha sumat a la proposta i des de la institució es vol expandir la festa als altres municipis que comparteixen el riu Muga com a eix vertebrador.

Segons l’alcalde de Pont de Molins, Pere Borràs, aquesta iniciativa vol convertir-se en un acte reivindicatiu per sensibilitzar sobre la importància del riu Muga per als pobles de l’Empordà que en són a la seva riba, sobretot en aquests temps de sequera.

L’Agència Catalana de l’Aigua ja va acordar el passat abril la cessió de rescloses al poble, el Molí d’en Calbet, el Molí d’en Jordà i l’antic Molí de Can Sagrera, per tal de preservar el tram del riu. També es van acordar inversions de prop de 2.000 euros finançades pels fons Next Generation per a la restauració fluvial i la planificació hídrica.

Fi de festa

A partir de les dues del migdia, la celebració es traslladarà al Pavelló Municipal, o es durà a terme una arrossada popular. Els tiquets per gaudir de l’àpat es podran adquirir a la Carnisseria Peitaví, al Cafè del Pont, o bé a la Fleca Rosa 1 per un preu de 15 euros. Finalment, a les quatre de la tarda, es farà l’entrega de premis del concurs de fotografies del Riu i d’andròmines.