L'Escala celebra novament la Festa del Carme, un homenatge a les persones grans

L’Escala es prepara per celebrar la tradicional festa de la Mare de Déu del Carme el dimarts 16 de juliol. Un esdeveniment dedicat a les persones grans del municipi i a les tradicions marineres. La festivitat, organitzada amb la col·laboració de diverses entitats locals, inclourà un programa ple d’activitats per a tothom.

La jornada començarà a les 10.00 h a la plaça de l’església amb la presentació de la Catifa de Sal, un homenatge al centenari del naixement del compositor Lluís Albert i Rivas.

Catifa de sal d’una edició passada. | BASILI GIRONÈS / redacció

A continuació, a les 11.00 h, s’iniciarà la tradicional processó marítima amb la Mare de Déu del Carme des del port de la Clota fins a La Platja. Aquesta processó inclourà l’arribada dels gegants mariners Peret i Maximeta, que faran el seu recorregut des de la roca del Cargol fins a la Riba.

La processó continuarà amb l’arribada de la barca del Club de Rem l’Escala a l’antic port de la Platja, on es donarà la benvinguda a la Mare de Déu del Carme. A les 11.15 h, el creuer Mare Nostrum també farà la seva entrada a l’antic port de la Platja amb una imatge de la Mare de Déu del Carme portada pels mariners.

La Verge arriba per mar en barca. / Jordi Callol

Més tard, cap a les 11.20 h, es reprendrà la processó amb acompanyament de la Cobla Costa Brava fins a l’església. Un cop arribats a l’església, a les 11.30 h, es farà la celebració solemne de l’Eucaristia amb la participació de la Cobla Costa Brava.Després de la missa, a les 12.30 h, la coral Jardí del Pedró oferirà una actuació a l’església. Posteriorment, a la plaça de l’església, es ballaran tres sardanes de «vermut» a càrrec de la Cobla Costa Brava.

La tradicional missa. / Jordi Callol

A les 14.00 h, els homenatjats es reuniran a la Sala Polivalent per a un dinar de germanor. Les portes s’obriran a les 13.45 h (per motius organitzatius, es prega als assistents que no accedeixin a la sala abans de l’hora indicada).

La jornada festiva culminarà a les 19.00 h amb una audició de sardanes a la plaça de la Sardana, novament a càrrec de la Cobla Costa Brava. Finalment, a les 22.00 h, a la Riba, tindrà lloc un ball de final de festa amb música del grup Gerunda.