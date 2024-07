Llançà honora la patrona dels pescadors amb ball, processó marítima i focs d’artifici

Aquest any, Llançà celebra les Festes de la Verge del Carme els dies 12, 13, 14 i 16 de juliol amb una programació variada i per a tots els públics. Són considerades com una de les més populars i tradicionals de Llançà, i s’esperen amb gran entusiasme tant pels turistes com pels mateixos llançanencs. La programació és una col·laboració entre l’Ajuntament i la Confraria de Pescadors i dona prioritat a les activitats que ells organitzen, ja que la festa està molt lligada al port de Llançà i neix de la tradició dels pescadors. Pel que fa a les novetats de la feta sobretot cal destacar que les dones tornen a portar la verge del Carme en homenatge a la dona pescadora, i totes les tasques que ha desenvolupat al llarg de la història, les dones, que senzillament sense ser pescadores feien feines per ajudar a desenvolupar el seu ofici.

Les activitats començaran el divendres 12 de juliol amb la travessia Tintoreres - Verge del Carme, organitzada per l’associació Tintoreres. A les sis de la tarda, a la plaça Catalunya, hi haurà jocs per la mainada. La nit acabarà amb un ball de festa major a dos quarts d’onze de la nit, amb l’actuació de Tutú-Keke i una disco mòbil amb DJ Lia Jesen a l’aparcament del Port.

Si el temps ho permet, el 16 de juliol, es fa la processó de la Verge acompanyada per la xaranga Damm-er. / CONXI MOLONS

El dissabte 13 de juliol a les set de la tarda, la plaça Catalunya acollirà una sessió d’animació infantil a càrrec de Jordi Pacheco, mentre que al passeig marítim hi haurà una trobada de batucades organitzada per Tramuntakada Percussió. Arribant a la mitjanit, es podrà gaudir d’un altre ball de festa major amb Tapeo Sound System i DJ Alegre. Continua la programació el diumenge amb les deu de la nit amb una cantada d’havaneres a càrrec del grup Son de l’Havana, seguida d’un castell de focs artificials a la mitjanit a càrrec de la pirotècnia Zaragozana.

El diumenge 14 de juliol, a les deu de la nit, al Port, hi haurà havaneres a càrrec de Son de l'Havana i cremat amb els amics del cremat. I a mitjanit, es podrà gaudir d'un castell de focs artificials a càrrec de Pirotència Zaragozana.

Finalment, el dimarts 16 de juliol, continuaran celebrant alguns dels actes més tradicionals: una missa en honor a la Verge del Carme a la pineda de la capella del Port, amb la participació de la Coral Palandriu de Llançà a les onze. A un quart d’una, es realitzarà la tradicional processó de la Verge del Carme per mar, acompanyada per la xaranga Damm-er. El mateix dia 16, a les 8 del vespre s’inaugura al Passeig la Ruta de l’Art Urbà en memòria a l’artista Carles Bros.