Les Festes del Carme ompliran Empuriabrava d’activitats per a tots els gustos, edats i públics

A partir del divendres 12 de juliol, Empuriabrava s’omple d’activitats per celebrar les festes del Carme 2024, que ofereixen un programa d’activitats dissenyat per a totes les edats i gustos. La jornada començarà amb un concert de sardanes a les 19:30 a càrrec de la Cobla Rossinyolets a la renovada plaça de les Palmeres. Aquesta primera vetllada continuarà amb un espectacle de drons, a les 22 hores a la platja d’Empuriabrava, que captivarà tant a grans com a petits, seguit de les actuacions dels grups The Txandals i Merkado Negro, a l’escenari del Passeig Marítim a partir de les 22:30 hores.

El dissabte 13 de juliol, els amants de la dansa podran gaudir del Festival Castelló Dansa, a la plaça de les Palmeres a les 20 hores. Aquesta activitat reunirà diversos estils i escoles de dansa per oferir una mostra rica i variada. A la nit, a les 22:30 hores al Passeig Marítim els aficionats a la música tindran una cita amb el concert de Abbey Road – Tribut a Beatles, un homenatge a la llegendària banda britànica que promet transportar als assistents als anys daurats del rock and roll. La vetllada culminarà amb l’actuació de Pinocchio, assegurant diversió fins la matinada

La sardinada al passeig Marítim és un dels actes més populars. / AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

El diumenge 14 de juliol serà una jornada marcada per la solidaritat i la diversió familiar. Al matí, la matinal solidària "Mulla’t per l’esclerosi múltiple" oferirà una oportunitat per contribuir a una causa important mentre es gaudeix d’activitats aquàtiques. L’activitat dura tot el matí a la zona esportiva i piscina. De 10:30 a 12:30 hi haurà inflables aquàtics. A la tarda, a les 18 hiha activitats i espectacle infantil amb la companyia El que ma queda de Teatre presentarà un espectacle infantil ple de màgia i alegria, pensat per entretenir als més petits de la casa. La jornada es tancarà amb un ball a càrrec de l’orquestra En Esenzia, a les 22:30 al Passeig Marítim.

La festa continuarà el dilluns 15 de juliol amb dues activitats paral·leles que es realitzaran simultàniament en diferents punts de la ciutat. A la plaça de les Palmeres a les 20 hores, els amants del swing podran gaudir d’un concert amb Swing Cats Club Band, seguit d’una exhibició i una classe oberta de swing a càrrec de The Dawn Beat, oferint una oportunitat única per aprendre i gaudir d’aquest estil de dansa. Mentrestant, al passeig Marítim, l’esdeveniment Flaix On Tour oferirà música i entreteniment per a tots els públics, convertint la nit en una gran festa a l’aire lliure.

El punt àlgid de les celebracions arribarà el dimarts 16 de juliol, dia de la Festa del Carme, patrona del mar. La jornada començarà a les 19 hores amb la tradicional Processó de la Verge del Carme pels canals d’Empuriabrava que comptarà amb l’acompanyament musical de la xaranga Los Labradores. A continuació, a la Capella de la Verge del Carme, es durà a terme una benedicció solemne seguida de cants devots en honor a la verge. La celebració continuarà amb la sardinada popular a les 20:15 al passeig Marítim, en benefici de les persones malaltes de càncer. I a partir de les 20:30, concert d’havaneres amb Peix Fregit. A les 22 hores comença el ball amb l’orquestra Metropol. Per acabar amb aquesta festa a la platja d’Empuriabrava, gran Piromusical amb castell de focs.