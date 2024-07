Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves inauguren la festa major de Vilafant

El divendres 12 de juliol, a dos quarts de deu del vespre, comencen els 24 Vespres Musicals a Palol Sabaldòria, que també coincideix amb el primer acte de les festes del Carme. Durant els primers anys, l'escenari havia estat els Jardins de Can Massanet, però, des del 2020, es va canviar per l'esplanada que hi ha davant de la masia de Palol Sabaldòria. Aquest any podrem gaudir del concert inaugural de Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves amb Sona la cançó, que és una carta d’amor a la música que ens ha fet companyia tots aquests anys, un viatge sonor a través de melodies, records divertits i sobretot molta complicitat. Des de les vuit es podrà accedir al recinte, ja que hi haurà servei de food trucks i també s'oferirà menjar sense gluten. El segon concert serà el 19 de juliol, també a dos quarts de deu i en el mateix indret, amb el Concert de la Big Mama Montse & Captain's Brotherhood. El divendres 26 de juliol, a les vuit del vespre i a la plaça de les Hores de les Forques, tindrà lloc el tercer i últim concert dels Vespres Musicals. Serà una cantada d'havaneres a càrrec de Cel Rogent i hi haurà el tradicional rom cremat servit per l'Associació Clau de Sol. Cel Rogent és un grup d'havaneres de l'Alt Empordà i el seu repertori consta d'havaneres, cançons de taverna, valsos mariners i cançons populars.

Actes de la festa del Carme

El dissabte és el dia fort de la festa que se celebra el segon diumenge de juliol i comença amb inflables a la piscina de Vilafant des de les deu del matí fins a la una del migdia i cal inscripció prèvia. Al Centre Cívic les Mèlies, de les deu del matí a les onze de la nit, tindrà lloc les 7es Jornades lúdiques. A les sis de la tarda, la mainada tindrà el seu moment amb un espectacle infantil a càrrec de Patri Animadora i un berenar infantil al parc dels Pins i, a les set, una masterclass de ball a la pista de la piscina i a partir de dos quarts de deu hi haurà servei de food trucks i també hi haurà l’opció sense gluten. A les nou del vespre, tindrà lloc la sortida de la 9a cursa La Nocturna, i a dos quarts de nou hi haurà la concentració dels corredors. A l’arribada, hi haurà bany nocturn a la piscina, només per als participants de la cursa. A dos quarts d’onze de la nit, començaran els concerts de 7 de Copes i DJ Orsax a la pista de la piscina.

El diumenge 14, hi tornaran a haver els inflables a la piscina, de 10 a 1 del migdia. A les 12, a l’església de Sant Cebrià, tindrà lloc l’ofici solemne musicat amb el violoncel·lista Josep Quer i acabarà amb sardanes a la plaça Major a càrrec de La Principal de Cassà.