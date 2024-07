Santa Llogaia d'Àlguema celebra la Festa d’Estiu amb música i activitats per a tothom

La Festa d’Estiu de Santa Llogaia d’Àlguema 2024 arriba carregada d’activitats per a tota la família i els amics. Des del divendres 12 de juliol fins al diumenge 14 de juliol, els carrers i espais de la localitat es vestiran de festa per acollir un programa variat i emocionant que no deixarà ningú indiferent.

El divendres 12 de juliol, la festa comença amb una projecció de cinema a la fresca. Enguany es projectarà ‘Encanto’, de Disney. L’acte tindrà lloc a les 22 hores, davant del Centre Cívic. Hi haurà servei de bar, amb crispetes i refresc.

L’endemà, el dissabte 13 de juliol, serà un dia ple d’activitats des de primera hora del matí. A les 8 hores, els més esportistes tindran l’oportunitat de participar en una caminada de 7 quilòmetres que sortirà des de la zona esportiva. Aquesta activitat és ideal per començar el dia amb energia i gaudir dels paisatges de la zona. A les 11 hores, la diversió continuarà a la zona esportiva amb inflables i activitats d’aigua per als més petits. Aquesta és una gran oportunitat perquè els nens i nenes puguin passar una estona divertida i refrescant.

A la tarda, a les 18 hores, es farà una gran festa de l’escuma a la mateixa zona esportiva. Aquest esdeveniment és perfecte per refrescar-se i gaudir d’una experiència única.

Nit de festa

La nit del dissabte culminarà amb un concert espectacular a partir de les 23 hores al camp de futbol. L’Orquestra Mitjanit serà l’encarregada d’animar la vetllada amb la seva música en directe. A més, també hi actuaran els grups Tutú-Keké i DJ Tonic’s, assegurant una nit plena de ritme i diversió per a tots els gustos. Durant tot el concert, hi haurà servei de bar i food trucks que oferiran una varietat de menjar que complementarà perfectament l’ambient festiu de la nit, creant una experiència culinària que agradarà a tots els paladars.

El diumenge 14 de juliol, la Festa arribarà al seu punt culminant amb dues activitats tradicionals. A les 12 hores, tindrà lloc l’Ofici Solemne de Festa d’Estiu, un acte religiós que reunirà els veïns i veïnes per celebrar la festivitat de Santa Llogaia. Finalment, a les 19 hores, la Festa d’Estiu clourà el teló amb una tradicional ballada de sardanes davant del Centre Cívic. La Cobla Cervianenca serà l’encarregada de posar música a aquest acte que servirà per acomiadar un cap de setmana que haurà fet gaudir a tothom.

La Festa d’Estiu és organitzada per l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema amb la col·laboració de la Diputació de Girona i Feslafesta.com.