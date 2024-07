Viu l’estiu, un juliol ple d’activitats per a tots els gustos a Vilabertran

Aquest juliol, Vilabertran s’omple de vida amb una programació d’activitats variada i per a totes les edats. El divendres 5 de juliol, la plaça Major acollirà el tradicional Ball de Bastons a les 21:30 h. Aquesta activitat comptarà amb la participació de la Colla Bastonera d’Avinyó, que mostrarà les seves habilitats amb els bastons al ritme de la música tradicional. Després del Ball de Bastons, a les 23:00 h, el cantautor Miquel del Roig oferirà un concert per a tots els assistents. L'artista és conegut per les seves lletres enginyoses i la seva capacitat de connectar amb el públic a través de la seva música compromesa i divertida.

El divendres 12 de juliol, la diversió continuarà. A les 18:00 h, al Centre Cívic, es projectarà una pel·lícula en una sessió de cinema amb crispetes. Aquesta activitat és ideal per a famílies amb nens, però també per a qualsevol persona que vulgui gaudir d’una tarda de cinema en bona companyia. I a les 20:00 hores a la plaça Major hi ha concert dels Mariachis Internacionals de Barcelona. Aquesta agrupació portarà el seu ritme i alegria característics.

El dijous 18 de juliol, de 18:00 h a 20:00 h, a la Sala Gran del Centre Cívic, se celebrarà una jornada de donació de sang.

Per tancar el mes amb un toc festiu, el divendres 19 de juliol tindrà lloc el Bertranada Fest, una nit de música i diversió. A partir de les 22:30 h, el Concert de Buhos encetarà la nit amb la seva energia i les seves cançons enganxoses. A les 00:30 h, l’Orquestra Mitjanit prendrà el relleu amb un repertori variat que inclou des de cançons clàssiques fins a èxits actuals. La nit continuarà amb DJ Ryna a les 02:30 h, qui s’encarregarà de posar música per als més noctàmbuls fins a altes hores de la matinada. A més, des de les 21:00 h hi haurà servei de bar i entrepans, perquè ningú es quedi amb gana durant la festa.