Maçanet de Cabrenys programa un munt d’actes de divendres a dilluns

Maçanet de Cabrenys es prepara per celebrar la seva esperada Festa Major d’Estiu del 5 al 8 de juliol. Els actes començaran divendres 5 amb un concert de la Coral de Maçanet a la plaça de la Vila a les 20:00 h. Més tard, a l'aparcament del Pont, DJ Orsax amenitzarà la nit amb una sessió de música. Serà a les 00:00 h.

El dissabte 6, a les 10:00 h tindrà lloc una pedalada popular. A les 11:30 h, Tast de vermuts amb CATARSI a la sala d'espectacles. A les 18:00 h cercavila amb els grallers de Llers. A les 19:00 hores, tindrà lloc un concert d'havaneres amb rom cremat a l'Horta amb Vela Blanca. I a les 00:00 h, Dalton Bang i DJ OFFICE, a l'aparcament del Pont.

El diumenge 7 serà un dia carregat d’activitats per a tothom. A les 11:00 h hi haurà Missa Solemne amb la Cobla Cervianenca. i a les 12:00 i a les 18:00 h hi haurà sardanes a la plaça de la Vila també amb la Cobla Cervianenca.

Finalment, dilluns 8, la festa conclourà amb inflables per a la mainada a la Piscina Municipal, amb entrada gratuïta.