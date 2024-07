De concerts a projeccions de films surrealistes: Figueres programa una trentena d’activitats aquest estiu

Figueres ha programat, entre juliol i agost, una trentena d’activitats d’àmbit cultural –gratuïtes- i turístic a diferents espais de la ciutat, com la plaça Josep Pla, el Teatre Municipal El Jardí i la plaça de La Cate. Entre les propostes hi ha cinc concerts d’artistes i grups locals; quatre visualitzacions de cinema a l’aire lliure; tres projeccions de films surrealistes amb Salvador Dalí com a protagonista; taller de dansa amb el ballarí cubà Carlos Acosta; mostres de tres residències artístiques de joves companyies d'arts escèniques; vuit actuacions de cobles per ballar sardanes, i rutes i visites guiades de caràcter "dalinià", literari i enogastronòmic.

Figueres a Escena ha programat cinc concerts gratuïts d’artistes locals i, principament, joves. Tindran lloc a la plaça Josep Pla, cada dimecres entre el 10 de juliol i el 7 d’agost a les 10 de la nit. La primera actuació serà “Glosa a la fresca”, amb la presència de cantadors de glosa, amb cançons populars improvisades a càrrec de l’entitat figuerenca Cor de Carxofa. Les quatre actuacions restants seran del grup Saona Trio (17 de juliol), format pels figuerencs Ester Puig, Isa Romero i Joel Riu; de l’espollenc Lluki Valverde, saxofonista i cors de La Ludwig Band (24 de juliol); de l’actriu i cantant jonquerenca Aida Quintana (31 de juliol); i del cantant armenterenc de rock alternatiu, folk i pop Cesc Sansalvadó (7 d’agost).

Breus mostres escèniques

A banda de les propostes musicals, el públic podrà veure breus mostres escèniques en procés de creació. El Teatre Municipal el Jardí acollirà tres residències artístiques de les companyies gironines Col·lectiu Desasosiego, Malsai Produccions i Artistas Salchichas, que estan creant els seus nous projectes durant una setmana a la ciutat i obriran una mostra al públic els dijous a les 19 h (26 de juliol, 2 i 9 d’agost). L'accés és gratuït, però cal inscriure's prèviament a figueresaescena@figueres.org o bé trucar al 972 50 19 11. L'objectiu, a banda d'oferir un suport tècnic a les companyies, també consisteix en donar l'oportunitat al públic de veure propostes escèniques en un estat més embrionari perquè puguin entendre millor el procés creatiu d'una peça i puguin compartir amb les companyies i artistes les seves opinions i sensacions sobre aquesta experiència.

Taller amb el ballarí cubà Carlos Acosta

Així mateix, hi haurà una col·laboració amb el Festival de Peralada. El dimarts 16 de juliol (18.30 h), a la plaça Josep Pla, es podrà gaudir d'un taller de dansa amb el prestigiós ballarí cubà Carlos Acosta. Aquesta activitat és organitzada pel Festival del Castell de Peralada amb el suport de l’Ajuntament de Figueres. En aquest cas l'accés també és gratuït, però cal inscriure's prèviament a través de la pàgina web Campus Estiu - Festival Castell de Peralada (festivalperalada.com).

Cinema a la fresca els dijous i sardanes els divendres

La programació es completa amb les activitats habituals d'estiu d'altres entitats. D'una banda, cada dijous de juliol a les 22 h a la plaça de La Cate, l'entitat La Cate tornarà a oferir la programació gratuïta de cinema a la fresca i, els divendres des del 5 de juliol fins al 23 d'agost a les 22 h a la Rambla, es faran les tradicionals ballades de sardanes impulsades pel Foment de la Sardana Pep Ventura. En el marc dels festivals, del 2 al 7 de juliol se celebrarà l’11a edició del festival de dansa i moviment al carrer Figueres es Mou i, del 29 d'agost a l'1 de setembre el 21è festival musical Acústica.

Quatre rutes turístiques diferents

En l'àmbit de turisme cultural, hi continuarà havent visites guiades a l'església de Sant Pere, amb accés al campanar. La Ruta Dalí constarà d’un recorregut pels espais més singulars de Figueres vinculats a l’artista Salvador Dalí. Les Rutes Literàries resseguiran un recorregut pels espais vitals i de ficció d'escriptors del segle XX vinculats a la ciutat ruta literària, com Carme Montoriol, Josep Pla, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, Carme Guasch i Maria Àngels Anglada.

A més, es mantindran les Rutes enogastronòmiques per descobrir la cuina i els vins empordanesos; amb un itinerari que inclou dues copes de vi i dues tapes als restaurants Motel i Duran i un altre al Mercat de la fruita i la verdura de Figueres amb parada al restaurant Can Jeroni.

La Fundació Gala-Salvador Dalí i Cineclub Diòptria mantindran el cicle “Dalí nocturn, films surrealistes”, els dijous 1, 8 i 22 d’agost (21.30 hore) a la plaça Gala-Salvador Dalí.