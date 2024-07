El Pont del Príncep de Vilamalla celebrarà una festa per a tots els públics

Vilamalla celebra el pròxim dissabte 6 de juliol la Festa del Pont del Príncep 2024, una jornada plena d’activitats lúdiques i socials per a totes les edats. La festa començarà al matí amb la celebració de les finals del torneig de pàdel, on es disputaran les categories femenines, mixtes i masculines.

A la tarda, a partir de les 16 hores, se celebrarà un torneig de petanca social a la pista habilitada per a aquesta activitat. Les inscripcions es podran realitzar a la mateixa pista des de les 15.30 hores.

Un dels moments més esperats de la festa serà el sopar popular, que tindrà lloc a les 21 hores al costat del pavelló. El menú del sopar inclourà una gran varietat de plats com amanida variada, pa amb tomàquet i embotits, carn a la brasa, postres, aigua, vi negre, gasosa, cava, cafès i infusions. Els tiquets per al sopar, que seran numerats, es podran adquirir a l’Ajuntament des del dia 17 de juny fins a l’1 de juliol. Els preus dels tiquets seran de 12 € per als empadronats, 18 € per als no empadronats i 5 € per als nens i nenes fins a 7 anys. És important tenir en compte que les places són limitades, així que es recomana adquirir els tiquets amb antelació.

La jornada festiva culminarà amb una animada fi de festa que gaudirà les actuacions musicals de Stop 80, la DJ Lia Jensen i GSensation. La música i l'ambient festiu, ben segur, faran que la nit sigui inoblidable per a tots els assistents.