Mas Pau viatjarà, de nou, a l’època romana amb el Festival Volcanus 2024

Un any més torna la Festa Mas Pau-Festival Romà Vulcanus. Enguany tindrà lloc aquest dissabte 6 de juliol, a la zona esportiva. L’esdeveniment inclou espectacles i una sèrie d’activitats culturals i lúdiques per a tots els públics.

La Festa Mas Pau, a Avinyonet de Puigventós, començarà a les 17 hores amb diversos jocs i tallers per a nens i adults. Entre les activitats programades hi ha jocs amb globus, jocs tradicionals, una taula de manualitats i pintacares, garantint diversió per a tota la família.

Més tard, a les 18 hores, es farà una activitat cultural a la Vil·la romana de la Font del Vilar. Es faran jocs, explicacions històriques i anècdotes de la vida quotidiana i costums de l’època romana, oferint una experiència educativa i entretinguda.

Espectacles

A les 19 hores, es podrà gaudir de l’espectacle de dansa ‘Els viatges de Dakarai’, seguit de la lluita de gladiadors ‘Conspiracions’, a les 20 hores. I una hora més tard, a les 21 hores, tindrà lloc una popular botifarrada.

Després del sopar, a les 21.45 hores, es representarà l’espectacle de foc ‘Ignis Chorum’, "un xou intens del qual sorgirà una gran explosió de foc i màgia que anirà de menys a més, on ens trobarem múltiples elements que ens faran sentir la flama del foc cada cop més a prop", segons expliquen des de la companyia que el representarà, AESTUS.

Finalment, la jornada conclourà amb una sessió de ball a càrrec del grup Blue Duck, que oferirà versions de música que tothom reconeix. Serà a partir de les 22.30 hores.

Cal destacar que durant tota la vetllada hi haurà servei de bar per als assistents. Aquest esdeveniment és organitzat per l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l’Associació de Famílies d’Alumnes Gonçal Comellas.