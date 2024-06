La botiga Anònims organitza "La nit de la moda" a Figueres en homenatge als creadors independents

Vicenç Mustarós, professional amb més de 30 anys en el sector de la moda, creador de la plataforma 080 de Barcelona, comissàri d'exposicions nacionals i internacionals, director del showroom Barcelona a París, entre altres projectes, juntament amb Txell Balmes al capdavant d' ANÒNIMS espai creadors, organitzen - PRIVÉ, La nit de la moda- un esdeveniment dedicat a la moda d'autor el dissabte 29 de juny a les 20 hores a l'emblemàtic Cafè del Casino de Figueres, amb un format inspirat amb els clubs més icònics de ciutats com París, Berlín o Nova York i sota el lema La creativitat, un regal al futur.

Per assisstir-hi cal invitació perquè l'aforament és limitat, per adquirir-la us podeu posar en contacte a través de l'instagram d'Anònims espai creadors (@anonimsipunt) o presencialment a la botiga Anònims al carrer Joan Maragall, 20 de Figueres.

L'esdeveniment comença a les 8 del vespre amb un cocktail de presentació, seguidament es farà el fashion show on es mostraran les peces dels creadors d'aquesta temporada. Un cop acabi la passarel·la qui ho vulgui podrà sopar i a les 10 de la nit començarà la sessió de Dj Incognito.