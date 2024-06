El Duo Zyryab ofereix un tribut a Paco de Lucía, a la Basílica de Castelló d'Empúries

El Mediterranean Guitar Festival segueix el seu curs i, aquest dimarts 18 de juny, a les nou del vespre, acull l’actuació del duo de guitarra flamenca Zyryab a la Basílica de Santa Maria, a Castelló d’Empúries. La formació té previst retre un tribut a Paco de Lucía.

Zyryab l’integren els músics Javier Moreno i Pedro Rincón que, amb aquest concert, proposen una sublim celebració de la genialitat musical de Paco de Lucía. Escoltant a Zyryab, es pot notar el fervor amb el qual abracen cada nota, cada arpegi, com si fossin ponts entre el passat i el present del flamenc. L’habilitat d’aquests dos intèrprets per capturar l’essència mateixa de les composicions de Paco de Lucía, respectant el seu estil únic mentre infonen el seu propi caràcter, és magistral. En aquest sentit, Zyryab cerca transportar als oients a un món d’emocions profundes on la malenconia, l’alegria i la nostàlgia s’entrellacen en un ball etern.

Música de cinema

D’altra banda, el següent dimarts, 25 de juny, també s’ha programat l’actuació d’un altre duo, en aquest cas, Hollywood Cellos, format per Ignasi Prunés i Iago Rodríguez. La proposta del duo es vincula amb el món del cinema interpretant obres mestres creades per compositors mítics com John Williams i Ennie Morricone. «La seva interpretació és una experiència sensorial que evoca records, desperta emocions i desencadena la màgia del setè art», avancen els organitzadors.

Les entrades per assistir a qualsevol d’aquests dos concerts ja es poden adquirir al web del festival o el mateix dia de l’actuació a l’entrada de la Basílica.