Vilafant impulsa la primera Fira de la Cervesa Artesana Transfronterera

La Zona dels Pins, al costat de la piscina de Vilafant, acull, aquest dissabte 15 de juny, d’11 del matí fins a la mitjanit, la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana Transfronterera, organitzada per l’Ajuntament juntament amb l’associació cultural El Llúpol de Garriguella, l’associació Dual Lab i amb el suport de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.

La fira neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per a tots els apassionats per la cervesa artesana. Es pretén fomentar la cultura cervesera a l'Empordà i donar a conèixer la riquesa i diversitat de les cerveses que s'elaboren a la regió.

Enguany hi participen sis productors de cervesa dels dos costats del Pirineu, del vessant sud ens portaran les seves cerveses la gironina Dual Lab i les empordaneses Limbik i Albera i de la Catalunya Nord, les produccions de La Fresca, Albericaine i La Ferme en T.

Cal destacar que aquesta és la primera vegada que se celebra una fira cervesera transfronterera a Catalunya. La participació de cerveseries convidades de la Catalunya Nord afegeix un toc especial a l'esdeveniment, posant de manifest la unió i la col·laboració entre les dues regions.

Música, gastronomia i activitats

La fira també oferirà un munt d'activitats per a tots els públics. Durant tot el dia, hi haurà música en directe amb el concert del grup Maleta de Merdes a les 9 de la nit i la participació de diversos DJ de vinils com DJ Kitva, Bubaloo o DJ Savi durant tot el dia. A més, els assistents podran degustar la gastronomia local en els diversos food trucks, parrillada argentina, hamburgueses km0 i creps dolces i salades. Alhora, hi haurà activitats pensades per a totes les edats, com pintacares per als més petits i espais de joc.