Lladó celebra cent anys de ràdio amb l’estrena de l'orquestra Filharmonia de Girona

L’església de Sant Feliu de Lladó, un edifici desacralitzat en desús, ha estat escollit per ser el primer escenari que, aquest dissabte, a les set de la tarda, aculli el concert d’estrena de l’orquestra Filharmonia. Sota la direcció de Lluís Cavalleria, l’orquestra està formada per prop de setanta exalumnes del Conservatori Isaac Albèniz de la Diputació de Girona i d’altres persones externes al centre, i neix presentant un espectacle que vol ser un homenatge al centenari de la ràdio a Catalunya i en què col·laboren professionals de la ràdio a Girona com Carme Martínez Palomer, Narcís Carreras, Clara Sánchez-Castro Bonfill, Mateu Ciurana i el figuerenc Ricard Sayeras a més de la col·laboració especial de dues veus històriques: les de Jaume Teixidor i Anna Donato.

En aquest concert d’estrena a Lladó, pel qual ja s’han exhaurit les entrades, que es repetirà l’endemà diumenge a l’auditori de Girona i el 15 de setembre al Teatre de Lloret de Mar, s’ha previst interpretar obres de F. Guida, J. Sibelius, E. Grieg, L. v. Beethoven i A. Márquez. Val a dir que a la formació s’hi afegiran els solistes Ramon Bassal, violoncel, i Xavier Costa, piano, i que comptarà amb l’actuació de la soprano Ariadna Vilardaga, acompanyada al piano de Berta Moner.