Figueres vol "dignificar" les Festes de Sant Pere i programa una quinzena d'actes

Figueres vol "dignificar" les Festes de Sant Pere, patró de la ciutat. Per aquest motiu, enguany l'Ajuntament ha programat, entre el 28 i el 30 de juny, una quinzena d'activitats per a totes les edats i perquè "tothom pugui gaudir-les", segons ha afirmat la regidora de Fires i Festes, Pilar Sánchez, aquest divendres durant la presentació de les festes.

Com sempre, el tret de sortida de les Festes de Sant Pere el donarà el pregonet a càrrec dels nens i nenes del Consell Local d’Infants. Serà el divendres 28 de juny a les sis de la tarda. A partir de llavors, i durant tres dies, en diferents punts de la ciutat hi haurà una quinzena d'activitats programades, amb una especial presència de cultura popular. "Es manté el repic manual de campanes, com a element del patrimoni festiu de la ciutat, així com la jornada castellera. A més, i per tal de donar més visibilitat a l'acte d'elecció de la Pubilla i l'Hereu de Figueres, els incorporem en la Trobada d'Esbarts Dansaires Veterans, que enguany compta amb la participació de quatre grups", ha explicat el tinent d'alcalde i regidor de Cultura Popular, Josep Maria Bernils. "Finalment, cal destacar el concert d'orgue i cornamusa, en el qual s'uneix la majestuositat de l'orgue que presideix la parròquia de Sant Pere amb la senzillesa de la cornamusa, un instrument també de vent, que es va recuperant per fer espectacles i que ens augura una vetllada que es preveu molt interessant, musicalment parlant", ha afegit.

Alhora, els concerts festius són actes puntals en la programació d'enguany. A la plaça Catalunya es podrà gaudir d'actuacions durant les nits del 28 i 29 de juny. La primera nit, divendres 28, comptarà amb la música de The Covers Band i l'Orquestra Maribel. La segona nit, dissabte 29, es podrà gaudir del ritme de Nous Màgics i Hotel Cochambre.