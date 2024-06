L'Escala celebra dissabte la Fira del Peix Blau amb un mercat de productes marítims

L'Escala celebra aquest dissabte 15 de juny la Fira del Peix Blau inclosa dins el programa Viu en Blau i el concert dels guanyadors de la segona edició del concurs Escenari Portalbau.

La fira, que es duu a terme al port de l'Escala, es posa en marxa a les 11 del matí, amb l'obertura del mercat de parades de productes marítims i l'entrega de premis del concurs de dibuix escolar del peix blau. El mercat estarà obert fins a les 10 de la nit

Durant la jornada hi ha diverses activitats programades, com visites guiades al Maram i al port, un taller de pots d'anxoves, l'actuació de David el mag, un taller de pintura amb Karlos Mayet, degustacions i tast a cegues de vins, taller de la barca Paca, fideuà a càrrec dels pescadors i un concert de fi de festa amb The Covers Band.

L'edició d'aquest any també incorpora un concert, a partir de les 6 de la tarda, a càrrec dels tres guanyadors del concurs Escenari Portalblau: Bivac, Santa Mandra i Emé.