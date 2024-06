Un concert de Heal i Dj Ryna tanca el cicle 66Butaques a la plaça de La Cate de Figueres

Amb una actuació gratuïta de Heal + DJ Ryna es clou el cicle 66Butaques de la Sala La Cate, aquest divendres, a les deu del vespre. Heal l’integren Laia Vehí, de Vilafant, i Dani Ambrosí, Edu Mató i Raúl Pérez. Procedents de formacions com Wind Atles, North State, Wann i Glitterhouse, s’uneixen en aquest nou projecte, en el qual partint de les seves diverses influències pròpies, exploren les aigües de l’indie rock, l’slowcore i el folk distorsionat amb un estil propi. Amb aquesta festa, que es fa a la plaça de la Cate, es tanca la cinquena edició del cicle que ha atret unes 300 persones amb concerts d’artistes del panorama musical actual com Queralt Lahoz, Júlia Colom i Meritxell Neddermann. La sisena edició introdueix canvis passant a celebrar-se el tercer dissabte de cada mes. De la programació que arriba ja s’ha avançat el concert de Ferran Palau que presentarà el seu darrer disc Plora aquí a la tardor.

Dj Ryna. / Maria Alzamora