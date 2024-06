El 49è Aplec de l'Escala suma un nou èxit de públic

El bon temps va permetre celebrar, aquest cap de setmana passat, amb molt d’èxit tots els actes previstos pel cap de setmana del 49è Aplec de l’Escala. Si a l’Alfolí de la Sal, ple de gom a gom, divendres es va presentar el llibre Hugas i Duran, dues nissagues republicanes, de l’escriptora Pilar Francès i editat per la Fundació Irla, l’endemà, dissabte, la Riba va ser l’escenari de concorreguts actes: concert vermut de presentació del cd dels 60 anys del grup Els Pescadors de l’Escala, junt al Cor Indika, l'exhibició de tarda de ballets catalans amb el Grup de Danses La Farandola, del CER, i doble ballada nocturna de sardanes escalenques amb les cobles Foment del Montgrí i La Principal de Banyoles.

El cor de l'Aplec, però, va tenir lloc diumenge, amb una plaça de Catalunya plena a vessar, espai es va celebrar la diada de l’Aplec, amb el 5è Concurs “La Sardana lligada” i el 9è Concurs de Colles Improvisades, els parlaments, homenatges a Ràdio i Televisió l’Escala, record per a traspassats, proclamació dels guardons d'aquest any -Ramon Manent, com a Sardanista de l’Any, i la bugaderia Dolmon, com a Empresa Col·laboradora de l’Any- i del nou càrrec sardanista per a Pere Planella i Colomeda, hereu de la Sardana 2024. No va faltar la participació de les cobles Els Rossinyolets, La Principal de Cassà i Ciutat que Girona, que van estrenar sis sardanes i van oferir un repertori ben airós i ballador que va encantar a tot el públic assistent. L’èxit d’enguany promet ser, a parer dels organitzadors, l’avantsala de la 50a edició del proper 2025, efemèride destacada en la qual ja hi treballa l’Agrupació Sardanista “Avi Xaxu”, organitzadora de l’activitat.