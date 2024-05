Els millors plans pel cap de setmana de l'1 i 2 de juny a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: Fira medieval Na Mercadera a Peralada, la Fira-Mercat de la Cirera de Terrades, la Fira d'Oficis Artesans de Sant Miquel de Fluvià... Us proposem els millors plans per aquest dissabte i diumenge a la comarca.

El Corpus es viu amb molta intensitat a Borrassà . Així, aquest diumenge, amb motiu de la 19a Fira del Corpus , les flors i tota mena de decoracions florals engalanaran molts racons del poble, les catifes lluiran per carrers i places i hi haurà muntatges a les entrades de cases particulars i a l’Espai Cal Governador.

Fira-Mercat de la Cirera de Terrades

Quan? Diumenge 2 de juny, tot el dia

Diumenge 2 de juny, tot el dia On? Diversos espais

Amb la cirera al centre de tot i, sobretot, apostant per la proximitat tant pel que fa a la mateixa cirera, com als productes d’artesania com a les diferents actuacions musicals i culturals que completen el programa. Així serà la Fira-Mercat de la Cirera de Terrades que torna aquest diumenge, 2 de juny, amb més activitats, amb un espai per menjar i, sobretot, tenir clar que per a nosaltres l’eix central de la fira continua sent la cirera.