La Fira d’Oficis Artesans de Sant Miquel de Fluvià realça els instruments musicals

Els veïns de Sant Miquel de Fluvià ja ho tenen tot a punt per acollir, aquest diumenge a partir de les deu del matí, la setzena edició de la Fira d’Oficis Artesans, que, enguany, dedica l’habitual espai monogràfic als instruments musicals. Això permetrà al públic veure de prop, a la zona del Claustre, la tasca de diferents lutiers catalans, però també d’afinadors i músics, així com un apartat de construcció d’instruments tant de vent com de percussió. A més, a la Sala de l’Abadia, s’exhibiran instruments medievals cedits per Antoni Madueño i d’artesans de Pedro Manceras. A banda d’ells, la fira també acollirà artesans d’altres oficis que oferiran in situ demostracions dels seus coneixements. L’alcalde Àngel Posas destaca la singularitat d’aquesta fira, però també la dificultat que implica edificar-la, ja que cada vegada queden menys artesans «perquè aquests es van fent grans i hi ha oficis dels quals no hi ha relleu i, a la llarga, s’aniran perdent».

La Fira d’Oficis Artesans està ben consolidada i és una de les més singulars que es fan a l’Alt Empordà. Això, els mateixos protagonistes, els artesans, ho tenen ben present. De fet, l’alcalde admet que «aquests sempre queden molt contents perquè veuen que a Sant Miquel de Fluvià se’ls aprecia i es dona molta rellevància al que fan». A més, és un escenari que els permet establir xarxa entre ells. A la fira, on no faltaran parades d’alimentació, els visitants també podran admirar una exposició d’instruments que han creat els infants de l’escola Vallgarriga, que és la col·laboració que fan cada any per la fira, i una instal·lació col·lectiva, Pintant la música, protagonitzada per creacions de dones del poble.

A banda dels artesans de la família dels instruments musicals, també n’hi haurà d’altres àmbits que estaran distribuïts pel carrer Major i pels voltants de l’església. A la zona del parc infantil, hi haurà artesans que oferiran tallers dirigits a la mainada, però també un taller de dibuix amb David Martínez, tot el dia a la plaça Major; un taller de construcció de panderos amb Raquel Cruces, a les 11 del matí, així com el contacontes Kokle: contes, mites i llegendes amb la figuerenca Susana Tornero, a les sis de la tarda, a la volta de l’Ajuntament.

La fira inclou altres activitats paral·leles per a tots els públics, entre les quals destaquen dues visites guiades a l’Església i entorn, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda, amb el punt de sortida davant la porta del temple que resta oberta tot el dia. Val a dir que a Sant Miquel de Fluvià s’alça un dels conjunts patrimonials més importants de la comarca, «un tresor», com el defineix l’alcalde, que, a poc a poc, es va donant a conèixer. Diumenge, també es posa en valor el patrimoni popular amb una exhibició de ball de bastons amb Els Picots del Fluvià, a les dotze del migdia; i una cercavila i ball amb els capgrossos fets pels infants del poble amb Núria Vinyoles i música d’Ives Grassa, a la tarda. La fira també inclou música amb Gino Cerutti al xiringuito, on se servirà el menú de la fira, a 15 euros, i a la zona del Claustre hi haurà més música.