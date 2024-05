Terrades fa un aposta ferma per la "proximitat" en la Fira-Mercat de la Cirera

Amb la cirera al centre de tot i, sobretot, apostant per la proximitat tant pel que fa a la mateixa cirera, com als productes d’artesania com a les diferents actuacions musicals i culturals que completen el programa. Així serà la Fira-Mercat de la Cirera de Terrades que torna aquest diumenge, 2 de juny, amb "més activitats, amb un espai per menjar i, sobretot, tenir clar que per a nosaltres l’eix central de la fira continua sent la cirera". El regidor de Festes, Fires i Mercats de Terrades, Marc Pous, explica que "s’havia deslocalitzat una mica la fira i estem intentant recuperar que tot el producte i l’artesania sigui de proximitat".

El programa de la Fira-Mercat de la Cirera de Terrades s’estendrà durant tota la jornada d’aquest diumenge. La mostra i venda, tant de cireres com d’artesania i producte de proximitat; l’exposició de tractors d’època i la de pintures a la Sala Polivalent; així com els inflables per als més petits, a la plaça Major, seran presents tot el dia. Mentre que la resta d’actes s’han anat programant des de dos quarts de nou del matí (XII Cursa de Muntanya Cirera de Terrades) fins a dos quarts de la set de la tarda amb l’actuació de Lakaste a la plaça Major. Entremig, actuació dels Ministrils de Llers pels carrers del poble, a les 10 del matí; pinta cares a la carpa de la comissió de festes, a les 11; actuació dels grallers pels carrers a dos quarts de dotze; actuació de PD Power a la plaça Major, a les 12; actuació del Mag Karlus pels carrers del poble a les 4 de la tarda; batut de contes amb cireres al carrer Tarongers, a les 5, i actuació dels Senyors del Foc pels carrers a tres quarts de sis de la tarda.