La 19a Fira del Corpus Borrassà convida a fer un viatge històric en el temps

El Corpus es viu amb molta intensitat a Borrassà. Així, aquest diumenge, amb motiu de la 19a Fira del Corpus, les flors i tota mena de decoracions florals engalanaran molts racons del poble, les catifes lluiran per carrers i places i hi haurà muntatges a les entrades de cases particulars i a l’Espai Cal Governador. Un dels escenaris principals serà la Sala de l’Ateneu que recupera protagonisme en tornar a acollir ornamentacions creatives seguint el fil argumental d’aquest any, l’ambientació en les diferents èpoques de la història. En aquest cas, l’equipament es dedicarà a l’edat medieval.

La Fira de la Brasa, l’any passat. / Ajuntament de Borrassà

Seguint aquesta temàtica històrica el carrer de la Plaça mostrarà l’imperi romà; el Pou Comú, l’invent de la roda; la plaça Muralla, els hippies; el carrer Figueres i la plaça Santa Maria, els vikings; els carrers de Baix i Mar, el món egipci; el Sant Antoni, l’aparició del foc i l’Espai Cal Governador, la prehistòria. La decoració d’aquest últim indret va a càrrec dels alumnes de l’escola Sant Andreu. Tots els dissenys, que es podran visitar al llarg de tot el dia, es faran tant amb flors i plantes naturals com artificials, siguin dibuixos o bé creacions artístiques amb diferents tècniques. A més, es preveu que molts balcons llueixin els llençols blancs típics. Cal dir que molts veïns porten treballant-hi des de fa mesos i el mateix diumenge es llevaran d’hora per confeccionar les catifes de flors. La Fira l’organitza l’Ajuntament.

Segona Fira de la Brasa, missa, processó i taller

La fira inclou, a les 12 del migdia, la missa, la processó del Corpus i les sardanes amb el Foment del Montgrí. A dos quarts de cinc de la tarda, hi haurà un taller de destil·lació de plantes medicinals amb Alícia Herrera i, de divendres a diumenge, a Cal Governador, es farà la Fira de la Brasa, organitzada pel Futbol Club Borrassà.