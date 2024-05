La Fira de la Cirera de Llers es renova i posa en valor el producte local i les tradicions

Llers celebra aquest diumenge 26 de maig la tradicional Fira de la Cirera reconvertida, ara, en la 29a Fira de la Cirera, Producte Local i Tradicions. Durant molts anys aquesta proposta havia estat organitzada per l’associació Amics de Llers Cultura i Esbarjo, tasca que ha assumit ara l’Ajuntament amb la voluntat de no perdre-la. Aquest canvi d’organitzadors, l’alcalde Màrius Vergés el justifica explicant que «una fira requereix un esforç i dedicació de molta gent». A més, argumenta que l’ampliació de la temàtica, incloent el producte local i les tradicions, serveix «per posar-los en valor», i tenint ben present que, «segons els experts, cada vegada hi ha menys cireres a la zona».

En aquesta edició renovada de la fira de Llers, els visitants podran comprar cirera conreada per productors locals, que disposaran de parada pròpia, i també altres productes de proximitat de petits productors locals i de la comarca. A més, podran gaudir amb actuacions de música i activitats tradicionals, espectacles per a totes les edats, i també propostes lúdiques i culturals que han preparat diferents entitats i associacions del poble. Entre aquestes, no faltarà la novena trobada de gegants, portes obertes al pàdel, jocs de patinatge i de bitlles catalanes, partides simultànies d’escacs, taller de cançons tradicionals o animació itinerant amb globoflèxia, entre altres. L’alcalde de Llers també destaca la possibilitat d’admirar «la meravellosa obra d’art de l’autor llersenc Josep Ministral, present a l’altar de l’església». A més, també es podrà contemplar una petita mostra d’art d’autors locals. Una altra de les propostes de la fira serà la possibilitat de degustar un menú tradicional, a base d’amanida, mongetes amb botifarra i pollastre, a les dues del migdia, al pavelló esportiu. Els tiquets es poden adquirir a les botigues del poble fins aquest dimecres 22 de maig, al preu de 15 euros.

L’alcalde Màrius Vergés reconeix que, d’entrada, «en ser un any de traspàs, la fira tindrà similar format a la d’anteriors edicions, però amb canvis que portaran interès a una estructura ja consolidada, però que necessita actualitzar-la amb la introducció d’activitats i detalls que siguin atractius per a tothom i que s’aniran veient en edicions posteriors». Vergés dona molt valor al suport que l’Ajuntament ha rebut per part de les entitats locals: «La participació de les entitats en qualsevol activitat organitzada és vital. Al nostre poble hi ha nombroses associacions i entitats que fomenten i duen a terme activitats tradicionals i que porten el nom de Llers arreu per on van. Per tant, volem també que a la Fira es mostrin aquestes activitats tradicionals i d’altres que tenim. Agraeixo l’esforç i dedicació de totes i cadascuna de les persones que hi col·laboren, ja sigui a nivell personal o a traves de la pertinença a una entitat local o de fora perquè aquesta i moltes altres coses no serien possible sense la seva col·laboració desinteressada».