Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Arriba el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats. Us presentem un recull de les més destacades.

L'espectacle UAP24. Obre els ulls arriba a Figueres

Dia: divendres 15 de març, a les 20 hores

divendres 15 de març, a les 20 hores Lloc: Teatre El Jardí

Cent seixanta alumnes de deu instituts de secundària de l'Alt Empordà porten a escena, aquest divendres a les 8 del vespre, l’espectacle UAP24. Obre els ulls, al Teatre de Figueres. Aquest any aborden quatre realitats que ens interpel·len: el consumisme, la precarietat, el domini del poder polític i econòmic, i la recerca de la llibertat. Cadascun d’ells està representat per un cor integrat per quaranta joves de diversos centres. L’espectacle el tancaran tots junts interpretant una cançó conjunta.

L'Armentera alça el teló del I cicle ARTmentera

Dia: dissabte 16 de març, a les 20 hores

dissabte 16 de març, a les 20 hores Lloc: Sala Nova

La bona acollida que va tenir l’obra teatral programada per la passada festa major, ha empès a l’Ajuntament de l’Armentera a engegar un primer cicle de teatre «de proximitat, amateur i professional i inclusiu»: l'ARTmentera. El tret de sortida el va donar Grop amb Sempreviva, una ficció administrativa el divendres 8 de març. El cicle, d’accés lliure amb taquilla inversa, s’allarga tot el març a la Sala Nova. Aquest dissabte, 16 de març, actua La Gamberra amb Federico en casa de Frasquita i l’Elenc Santperenc el dia 23 amb El salt del llit.

El Cicle de Teatre Empori de Castelló d'Empúries diu adeu a la Sala Municipal

Dia: dissabte 16 de març, a les 12 i a les 20.30 hores

dissabte 16 de març, a les 12 i a les 20.30 hores Lloc: Sala Municipal

Continua la programació del V Cicle de Teatre Empori de Castelló d'Empúries. Les representacions d'aquesta setmana, però, es preveuen especials, i és que serviran per dir adeu a l'escenari de la Sala Municipal, que serà reformada. El dissabte a les 12 hores, dins la programació de l’Emporikids, tindrà lloc l’obra familiar Vull ser com soc, de la companyia Creixent amb Art. El mateix dia, a les 20.30 hores, l’Elenc Santperenc representarà El Salt del Llit, una divertida comèdia plena d’embolics.

Bàscara celebra l’històric Mercat del Tortell

Dia: diumenge 17 de març, tot el dia

diumenge 17 de març, tot el dia Lloc: Plaça de l'Església

Com ja és tradició, el diumenge abans de Rams se celebra a Bàscara l’històric Mercat del Tortell, que enguany abandonarà la plaça Major per traslladar-se a la plaça de l’Església. En aquesta 38a edició, que tindrà lloc aquest diumenge 17 de març, el Mercat comptarà amb un complet programa amb activitats per a tots els públics. Començaran a les nou del matí i durarà fins a les tres de la tarda.

Aquestes són les activitats que et proposem per gaudir d'un cap de setmana ideal a l'Alt Empordà!