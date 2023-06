L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries acull la inauguració de l’exposició Els retrats dels senyors. Els àlbums familiars dels Negre Pastell de Castelló d’Empúries (1860-1957), aquest dissabte a les 12 del migdia. La mostra ha estat creada per les responsables de l’Arxiu Municipal, Marisa Roig Simon i Meritxell Fernández Domènech, i ha suposat una profunda investigació sobre aquest ric fons fotogràfic que atresora mil cinc-centes imatges.

L’exposició, que es podrà veure fins al 27 d’agost, inclou retrats d’estudi, imatges familiars i targetes postals de viatges que serveixen per resseguir com era la vida quotidiana d’una família benestant gironina. Per deixar-ne testimoni, a banda de la mateixa exposició, s’edita un llibre-catàleg que amplia el contingut amb més fotografies i textos explicatius que ajuden a complementar-les.