L'Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà organitza, aquest cap de setmana, el primer Festival Nartura dedicat a la il·lustració naturalista i científica.

L'entitat promou dos dies d'activitats artístiques i participativa obertes a tothom, a la Rubina, a Castelló d'Empúries, dins els Aiguamolls de l'Empordà.

La inauguració de les jornades anirà a càrrec de l'exdirector del parc i actual president de l'Apnae, Jordi Sargatal. Durant tot el dissabte dia 3 de juny i el matí del diumenge dia 4, en el Càmping Castell Mar, el públic podrà gaudir d'una fira amb parades de diferents artistes, llibres d'editorials destacades del sector, i material de belles arts. En aquest espai s'hi reuniran figures destacades del món de la il·lustració científica, com Carles Puche, Blanca Martí, Swen Schmitz Coll, Joana Santamans o Jordi Jover.

A més, s'han organitzat un gran ventall d'activitats per a tots els públics, com sortides, tallers familiars i per adults, conferències, concursos d'Il·lustració naturalista i científica, presentacions de llibres i del màster en Il·lustració científica de l'Universitat de Girona, contacontes o la trobada d'Urban Sketchers Girona. També l'autor dels murals d'Ivars d'Urgell, Swen Schmitz, realitzarà un mural a la Caseta de la Biodiversitat de l'Apnae, en el marc d'aquestes jornades.

L'Apnae compta amb la col·laboració d'Àlex Mascarell i Toni Llobet, i el suport de moltes altres entitats com Alive Fundació, ANDANA viatges, Lipotec, Setmanari de l’Alt Empordà, així com el Parc Natural dels Aigüamolls de l’Empordà, el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural del Montgrí i Illes Medes, Xarxa per a la conservació de la Natura i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Per acabar les jornades se celebrarà un dinar multitudinari.