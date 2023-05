Quan esclatà la guerra civil, Eugeni Gurnés era membre destacat del Comitè Local de Milícies Antifeixistes. Un temps després, alcalde i regidor del consistori llagosterenc per la CNT. Quan és cridat a files, marxa al front a derrotar el feixisme i, acabada la guerra, a l’exili. Retorna a casa i passa dos anys i vuit mesos de captiveri, un judici sumaríssim d’urgència on l’acusen d’Auxilio a la rebelión i la condemna és a la pena màxima.

Ara, l’escriptora Pilar Francès ha rescatat la memòria d’aquest home acusat injustament per uns crims que no va cometre al llibre Trenta-set cartes i sis poemes d’amor que es presenta dissabte a les 12 del migdia al Museu de l’Exili de la Jonquera. Francés, que ha partit de la correspondència de Gurnés per escriure’l i que ha volgut dedicar a la vídua del protagonista, s’acompanyarà de la historiadora i directora de l’Institut del Patrimoni, Gemma Domènech.