La Sara és una nena cega que està obsessionada amb viatjar. Cada nit li demana al seu pare que li llegeixi un capítol de La volta al món en vuitanta dies, de Jules Verne, el seu llibre preferit. Ell elabora un pla per complir aquell desig de viatjar i cada matí sortiran de casa amb les maletes i agafaran el tren de rodalies per tornar al cap d’unes hores però no al seu pis, sinó al pis de dalt, on una família provinent d’un altre país que els acollirà. Aquest és l’argument del Cantània 2023, una proposta enguany basada en una obra de Raquel García-Tomás en la que participen escoles d’arreu de la comarca i que es desplega des d'aquest divendres fins diumenge al Teatre El Jardí de Figueres.

Les diferents actuacions i escoles participants El primer concert, que es fa aquest divendres a les 8 del vespre, actuen les escoles Joan Reglà, Sol i Vent, Maria Àngels Anglada, Josep Pallach, Parc de les Aigües i Escolàpies Figueres. El segon concert, que es fa dissabte a les 16.30 hores, actuen alumnes de les escoles Amistat, Llers, Els Terraprims, Joaquim Vallmajó, ZER Tramuntana i Sant Pau. El tercer concert, dissabte a les 20.30 hores, serà el torn d'alumnes de les escoles Caritat Serinyana Cap de Creus, Cor de Maria, Les Mèlies, La Salle Figueres, Escola Gonçal Comellas, Santiago Ratés i Josep Pous i Pagés. Els darrers concerts, diumenge a les 12 hores i a les 18 hores, aniran a càrrec dels alumnes de les escoles El Bruel, Joana d'Empúries, Carme Guasch i Darné, Centre Escolar Empordà i Salvador Dalí, en un primer torn, i les escoles Pla de l’Ametller, Fluvianets, Narcís Monturiol, Llagut, Pompeu Fabra i Ruiz Amado.