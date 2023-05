El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà (FASTT) creix en nombre d’espectacles i micropobles participants en una nova edició que se celebrarà del 7 al 30 de juliol. El FASTT ha programat deu espectacles de teatre, circ, dansa i màgia que es presentaran en espais singulars i a l’aire lliure dels 10 micropobles empordanesos que enguany formaran part del festival: Agullana, Garrigàs, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

El FASTT continua fomentant el treball en comunitat i afavorint la cultura en xarxa, teixida entre tots els micropobles participants, així com amb els veïns i veïnes que s’impliquen en el projecte al llarg de tot l’any. Així doncs, a l’hora que el FASTT s’expandeix pel territori, manté l’aposta per acostar la cultura a les zones rurals i permetre que els micropobles guanyin notorietat.

Abans d’engegar la programació professional, el FASTT celebrarà l’1 de juliol una festa inaugural en la qual estan convidats a participar tots els artistes d’aquesta edició, així com els veïns i veïnes dels micropobles. La trobada, amb música i un vermut, permetrà presentar el resultat del taller creatiu de Micropobles a escena i acollirà parlaments institucionals de les institucions que col·laboren en el projecte.

La programació d’aquesta edició compta amb 10 espectacles que es repartiran pels micropobles del FASTT. L’espectacle amb el qual es donarà el tret de sortida serà El gegant del pi de Pau Vinyals, i tindrà lloc el 7 de juliol a Agullana. Premiat com a millor espectacle de petit format pels Premis de la Crítica 2023, és un monòleg en forma d’autoficció que parla de la herència rebuda per part d’un avi que va lluitar en el bàndol franquista durant la Guerra Civil. L’endemà, 8 de juliol, el festival ha programat Boja, un espectacle de Mariona Esplugues que retrata l’experiència viscuda per l’actriu en els darrers 16 anys a les consultes de diversos psiquiatres. La també obra autobiogràfica, posa sobre la taula temes com la salut mental i es veurà a Ordis.

El segon cap de setmana del FASTT començarà a Vilaür, el 14 de juliol, amb Gregaris, de la companyia Soon Circus. Aquest espectacle de circ contemporani pensat per tots els públics posarà el focus en la relació d’amistat de dos artistes a través de l’acrobàcia i l’humor. L’endemà dissabte, 15 de juliol, el festival es traslladarà a Sant Mori amb La meva àvia és immortal (Assaig d’un possible funeral), una obra de teatre documental en la que la Cia Creació Kunstant farà testimoni al públic d’una cerimònia íntima per acomiadar l’àvia de la creadora de l’espectacle. Gisela Saló ha decidit fer una peça escènica per assajar l’enterrament de la seva àvia i així, afrontar-la abans no arribi.

El Col·lectiu Desasosiego serà l’encarregat d’encetar la tercera setmana del Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà amb Un segundo bajo la arena. La peça que es veurà el 21 de juliol a Garrigàs, creada a partir del clàssic Bodas de sangre de Federico Garcia Lorca, va guanyar el Premi Moritz de Fira Tàrrega a la millor estrena d’arts de carrer 2022. També aquell cap de setmana el FASTT es convertirà en escenari d’un dels espectacles més aplaudits dels últims anys que signa La Calòrica, Els ocells. La companyia catalana portarà a Palau de Santa Eulàlia el 22 de juliol aquest muntatge guardonat amb els Premis de la Crítica 2019 (millor actor de repartiment i millor vestuari) i Premis Teatre Barcelona 2018/19 (millor espectacle de petit format i millor actorde repartiment). L’espectacle de creació col·lectiva neix a partir de l’obra d’Aristòfanes enfocada en l’auge del populisme neo-liberal i els mecanismes emocionals que el fan funcionar. I el cap de setmana finalitzarà amb una Gala màgica en la que participaran la maga Giselle –Premi Nacional de Màgia 2017– el mag Fèlix, amb 25 anys de carrera professional i el mag Karlus amb una proposta de màgia teatralitzada.

Per la darrera setmana, el FASTT proposarà un homenatge a les nits de rom cremat i a les cançons heretades dels avis i àvies amb l’espectacle No cal anar a l’Havana, de Marc Artigau i Punt Produccions. Aquest es veurà a Vilanant el 28 de juliol. L’endemà dissabte, 29 de juliol, se celebrarà una Nit de Dansa en la qual es veurà WIWBAK de Kiko Lopez i Harria Herria de la Cia Harrobi Dantza Bertikala, arribades del País Basc amb un espectacle de dansa vertical. Aquesta nit especial se celebrarà a Maçanet de Cabrenys.

El festival clausurarà l’edició amb l’espectacle B.O.B.A.S, una comèdia circense que al ritme de banda orquestral transportarà al públic a un enterrament on, mentre no arriben ni el capellà ni el mort, han de fer costat a la família i amistats. L’espectacle que signa la Cia Jimena Cavalletti està previst que se celebri el 30 de juliol a Vilamacolum. En acabar, l’espai s’obrirà a tothom amb una festa per tots els públics que posarà punt final a la tercera edició del FASTT.

NUS Cooperativa dinamitzarà el taller Micropobles a escena

Micropobles a escena és la proposta que impulsa el FASTT per incentivar la participació ciutadana als micropobles on té lloc el festival. Amb aquesta iniciativa, el festival proposa als veïns i veïnes crear una peça escènica des de zero guiats per una companyia professional, que en aquesta ocasió serà NUS Cooperativa.

Per aquesta edició, el FASTT i la companyia proposen crear un procés creatiu d’un espectacle de Teatre Fòrum, que parlarà sobre injustícies socials i farà visibles situacions quotidianes. En el taller, NUS Cooperativa ensenyarà a crear, jugar i transformar la realitat en grup, posant consciència a allò que expressen els conflictes, somnis i cossos.

Els assajos començaran el 23 de maig i finalitzaran el 27 de juny. La primera representació serà l’1 de juliol a Vilaür, i se’n faran dues més (8 i 15 de juliol) per diferents pobles del FASTT. La proposta és gratuïta tant per als participants al taller com per als espectadors i per a participar-hi cal inscriure's a través del web del festival (www.fastemporda.cat).