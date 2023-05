L'Escala ha volgut sumar-se, un any més, a la celebració de la Nit dels Museus , que impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat. Així, aquest dissabte, a les 19.30 hores, tindrà lloc a l'Alfolí de la Sal el concert La música de les tres cultures, a càrrec de Burruezo & Medievàlia Camerata + Virginia Joëlle. En aquest concert s’oferirà un compendi de peces andalusines, sefardites, trobadoresques, de cristiandat medieval. Pedro Burruezo i la seva cohort de músics ens transportaran amb la seva música a un món entre Orient i Occident, entre el passat i el futur, entre la tradició i la transgressió. Pedro Burruezo, veu, mondol, percussions; Berna Jones, violí, Robert Santamaria, qanun; Jordi Ortega, violoncel i Virginia Joëlle, danses dels dervixos, ofereixen, amb elegància, i, alhora, amb passió, sense academicismes., una actuación entre allò cortesà i allò popular, entre allò trobador i erudit, entre allò tavernari i allò místic. Un espectacle gegant en emocions que captiva per on passa i que sedueix amb una música extenuant i emocionada.

Burruezo, a més de director de la Nur Camerata, també és cofundador i coordinador de The Ecologist, una publicació que defensa l'ecologia profunda i espiritual. Virgínia Joëlle, posa “la guinda” del pastís amb les seves danses íntimes i espectaculars al mateix temps. Un espectacle molt pedagògic que ens explica també el nostre passat. Aquesta activitat s’emmarca en l’edició d’aquest 2023 de la Nit dels Museus que ve a precedir el Dia Internacional dels Museus 2023, que es fa el 18 de maig, tot organitzant jornades de portes obertes i activitats, des d'aquest mateix dissabte fins diumenge 21 de maig, en funció de la disponibilitat de cada equipament. L’entrada a aquesta proposta és gratuïta.