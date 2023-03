Aquest dissabte arrenca la 26a edició de la Fira del Conill de Vilafant i es posa punt final al Conill en Ruta. Amb un ampli catàleg de propostes d’actes i activitats adaptades a totes les edats, el poble rep amb ganes la Fira més esperada i transitada del municipi.

L’abril comença de la millor manera a Vilafant. Aquestes últimes dues setmanes han estat protagonitzades pel 3r Conill en Ruta, la iniciativa prèvia a la Fira en què es destaca el treball culinari de deu restaurants de l’Alt Empordà amb el conill de Vilafant com a ingredient principal. L’Ajuntament va desenvolupar aquesta iniciativa durant la pandèmia per tal de poder continuar promocionant la carn de conill tot i les restriccions, i aquest any ja es consolida la seva tercera edició. L’objectiu és que la carn de conill entri, a poc a poc, a les cartes dels restaurants de la comarca i fer una promoció i difusió més gran de la Fira. «És molt habitual que les fires quedin supeditades a la localitat i la idea era trencar fronteres», diu César González, regidor de Promoció Econòmica de Vilafant.

Tot i que l’esperat mercat artesà i la mostra gastronòmica tenen lloc diumenge, dissabte ja s’ofereixen un seguit d’activitats a la població. Palol Sabaldòria, l’indret estrella d’aquest any, és el lloc escollit pels actes del dissabte i començaran amb una marxa nòrdica i amb un espai de jocs infantils i juvenils. «Tenim una obsessió per donar vida als espais; rehabilitar-los i mostrar-los a la gent perquè puguin començar a utilitzar-los», explica González. I en aquesta edició s’inaugura l’interior de Palol, després de molts anys de treball, on tindrà lloc el maridatge de vins i carn de conill a càrrec de La Vinyeta. Paral·lelament a les activitats, l’espai estarà ambientat tota la tarda amb música i amb un servei de food trucks.

Diumenge s’espera rebre una gran quantitat de visitants al nucli antic de Vilafant. Des de primera hora del matí, la fira de l’artesania prendrà el control dels carrers del poble i a partir de les 11 s’inaugurarà la Mostra Gastronòmica del conill a la plaça Major, ambientada amb la música en directe de la jove vilafantenca Naiara López. Al migdia, però, l’Oriol Lizano li prendrà el lloc amb la presentació d’un showcooking. «En Lizano és un xef privat de Barcelona del que crec que es començarà a parlar molt en poc temps», declara el regidor. Cal destacar que, amb el tiquet de degustació es podrà guanyar un dinar per dues persones al restaurant La Tartana. A més, a la plaça de l’Era de Can Gelada, hi haurà un espai idoni per als més petits i joves, acollint al matí jocs amb inflables i llits elàstics i emplenant la tarda de tallers a càrrec d’artesans professionals. Per finalitzar el diumenge, hi haurà havaneres i una degustació de rom cremat a la plaça Major.