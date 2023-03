Quan l’actriu i narradora Núria Clemares i el tecnòleg Marc Fernández van llegir que els arbres es comuniquen entre ells i els boscos funcionen com un sol organisme, van imaginar què podien explicar-se. Va ser en aquell instant quan es va dipositar la llavor del primer espectacle de la companyia Pagans, Paraules que trenquen ossos, una experiència escènica que «fusiona tecnologia i tradició oral» i que divendres es desplega a punta Falconera, a Roses. Els creadors proposen dos passis –a les 20.45 i les 22.30 hores– en grups reduïts de vint-i-cinc persones als que aconsellen portar mòbil, calçat resistent i roba d’abric.

Paraules que trenquen ossos, que remet a una dita catalana de com «els mots poden ferir i fer mal», va estrenar-se fa tres anys a la Fira Mediterrània, i l’acceptació per part del públic ha estat sempre molt bona guanyant el premi de la Crítica a Millor espectacle de carrer i essent seleccionat per la Xarxa Alcover. Com explica Clemares, l’experiència es desenvoluparà amb absolut respecte en el bosc i de nit, i l’espai escollit a Roses, avança, «serà molt diferent del fet de tenir el mar davant».

Aquest espectacle s’insereix dins el cartell del Mes de Paraules, un programa dedicat a la literatura i que culminarà amb Sant Jordi. Entre les propostes destaquen les sortides literàries pels aparadors de paraules, enguany dedicats a Maria Àngels Anglada, i retolats pels alumnes del cicle formatiu d’activitats comercials del Centre Escolar Empordà; l’exposició Despertar els clàssics inaugurada dissabte passat a Ca l’Anita; la presentació dels llibres El fabricant de records de Martí Gironell, el 5 d’abril a la biblioteca i Les causes invisibles de Jaume Valor, el 13 d’abril a Ca l’Anita i l’actuació d’Arnau Tordera amb textos de Verdaguer, el 9 d’abril. També s’ha previst un recital poètic a càrrec de l’associació cultural Dicrea i l’entrega de premis Maria Verdaguer de recitació, el 15 d’abril, entre altres.