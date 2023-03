El Vívid, el festival de l’enoturisme a la Costa Brava, es posa en marxa aquest dissabte i oferirà durant el mes d’abril una seixantena d’activitats presencials per gaudir del vi i del territori empordanès. La desena edició arrenca amb el 72,3% de les entrades venudes. En concret, una quinzena ja les han exhaurit i a una desena més els queden les últimes places. A més i tenint en compte l'alta demanda, diverses propostes han ampliat aforament o han programat noves sessions. És el cas de l'esmorzar entre vinyes al celler Mas Llunes, amb el xef Pep Amiel, o l'activitat Taller d’elaboració artesana de xocolata i vins amb la sommelier Laura Masramon.

La programació d’activitats es divideix en vuit categories: tastos singulars, maridatges per perdre els sentits, àpats que fan festa, esmorzars entre vinyes, experiències vil·lennials, rutes de vi i natura, melodies de vi i escapades Vívid.

La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

Cada any, el Vívid registra la participació d’una mitjana de dos mil assistents, procedents principalment de les comarques gironines (66%), però també de Barcelona (34%). La mitjana d’ocupació se situa en el 80%.