El tradicional Mercat dels Tortells de Bàscara torna aquest diumenge 26 de març amb la seva trenta-setena edició. Amb un ampli catàleg d’activitats i la presència dels paradistes, el poble vestirà els seus carrers d’entreteniment i tradició des de les nou del matí fins a les tres de la tarda.

Tal com explica Narcís Saurina, l’alcalde del municipi, la passada edició del Mercat va estar marcada per l’èxit de l’innovador tortell Bascarenc. Aquesta versió trenca amb el tradicional conjunt de fruita i pinyons i es desmarca mitjançant ingredients exòtics com la xocolata i la canyella, una combinació que va encantar el seu públic i va esgotar les existències. Pel Mercat d’aquest any, l’organització preveu que el 40% de les vendes totals de tortells siguin assolides pel Bascarenc. «En aquesta ocasió, hem elaborat una quantitat molt més gran per no quedar-nos sense», diu Saurina.

Els tortells, protagonistes del Mercat, són únicament elaborats a Bàscara, a les fleques del municipi. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes són els encarregats de vendre’ls. «És una forma de promocionar el treball del municipi», afegeix. La resta de parades de la Fira, a qui s’incideix en presentar només productes artesans, no poden vendre tortells. Així ha canviat el funcionament del Mercat des que Saurina està a l’alcaldia de Bàscara, ja que anys enrere flequers d’altres poblacions també podien vendre el producte estrella de l’acte.

Artistes ocults

En aquesta edició, els organitzadors volen ressaltar el patrimoni i la cultura local del municipi. L’acte d’inauguració del Mercat serà una exposició artística col·lectiva i multidisciplinària dels veïns. «Vam comprovar que hi havia molta gent que feia coses artesanes i artístiques a casa seva, com a hobby, i hem volgut donar-los l’oportunitat d’exposar la seva obra», explica l’alcalde de Bàscara.

La intenció és que aquesta exposició es converteixi en part de la tradició del Mercat perquè, tal com apunta Saurina, serà la forma de donar reconeixement a l’habilitat dels veïns i donar visibilitat a la feina que fan a l’ombra. És, a més, una bona forma d’incentivar la població a continuar invertint temps i guanyar coneixement en aquelles aficions que els agraden.

Proposta d’activitats

Són diverses les activitats que hi ha programades durant el diumenge. A l’Ajuntament, es rebrà als representats gironins del col·lectiu artístic «Urban Sketchers», que dibuixaran diverses localitzacions de Bàscara i el Mercat dels Tortells, immortalitzant el dia i aturant el temps amb una pinzellada. Els visitants també podran assistir a un total de cinc tallers adaptats per la mainada, famílies i adults. Forn de Pa l’Empordà convida els més joves a aprendre a fer tortells i, a càrrec del mestre xocolater Miquel Costabella, es presenta un taller de piruletes de xocolata. En Dani Iglesias dirigeix un taller de cistelleria i Fungigirona aporta els seus coneixements sobre el cultiu de bolets de soca. «Seleccionem les parades perquè siguin totes artesanes i tractem d’acompanyar aquesta idea amb una sèrie de tallers per posar en valor tot el que està fent aquesta gent», assenyala l’alcalde.

El valor del patrimoni

Promocionar Bàscara és l’objectiu principal del Mercat i, de fet, de totes les activitats organitzades al municipi durant l’any. Saurina es lamenta sobre el poc turisme intern i la gran admiració de la població per les destinacions més llunyanes. No se sol valorar el que es té al costat de casa. És per aquest mateix motiu que s’organitzen diversos itineraris turístics, culturals i històrics a l’any, tot i que, «desgraciadament, la població interessada a conèixer la història i el patrimoni del seu poble és poca», afegeix Saurina. Mitjançant aquestes sortides, que en aquesta ocasió estan a càrrec d’Albert Riera i Pairó, la intenció és anar descobrint la riquesa de Bàscara.

Per finalitzar el programa d’actes i activitats, Lo Pau de Ponts farà gaudir els visitants de totes les edats amb un espectacle d’humor musical a la plaça Major.

«Volem apostar per la cultura i per això ideem els tallers en consonància amb les parades artesanes»

«Les activitats que gestionem tenen l'objectiu d'atraure població per conèixer Bàscara i que trobin els motius per tornar-hi»

«La intenció és anar descobrint, cada any, el nostre patrimoni i la nostra riquesa»

«Hem d’aprofitar les fires per recordar i recuperar els oficis perduts» Narcís Saurina - Alcalde de Bàscara